Apple Music veröffentlicht 51 DJ-Sets, die im berühmten Club The Haçienda in Manchester aufgenommen wurden. Die Mitschnitte stammen aus den Jahren ab 1987. Sie umfassen aber auch Recordings von Haçienda-Partys, die nach der Schließung des Clubs 1997 aufgenommen wurden.

Unter anderem vertreten sind Sets von britischen House-Vordenkern wie Mike Pickering oder Greg Wilson. Auch zu finden: US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden und ehemalige Residents des Clubs wie DJ Paulette oder Greame Park.

The Haçienda entstand 1982 durch den Musikmanager Tony Wilson und existierte bis 1997 in Manchester. Wilson war maßgeblich an der Etablierung der Acid-House-Szene in Nordengland beteiligt. Künstler:innen wie Mantronix, Carl Craig, Louie Vega oder DJ Paulette machten in der Haçienda wichtige Karriereschritte.

Obwohl der Club bereits seit 1997 geschlossen ist, organisiert der Veranstalter weiterhin Events – etwa im Warehouse Project in Manchester oder im Londoner Drumsheds mit DJs wie Derrick Carter, Marshall Jefferson oder Deep Dish.