fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Der Londoner Club fabric steht derzeit in der Kritik. Auslöser ist ein Instagram-Post der DJ Paloma, in dem sie den Club als „männerdominiert” und „nicht frauenfreundlich” beschreibt. Der Post hat seither über 3.200 Likes und zahlreiche Shares erhalten.

Der Club verfolge zwar eine Null-Toleranz-Politik bei Drogen, kümmere sich jedoch nicht ausreichend darum, die Tanzfläche zu einem sicheren Ort für alle zu machen, so Paloma. Der Fokus sollte auf einer klaren „Anti-Belästigungs-Policy” liegen. Zwar sei außerhalb des Clubs Security präsent, innerhalb des Clubs sei davon jedoch kaum etwas zu spüren.

Konkret berichtet Paloma von einem Vorfall in der Nacht des 25. Oktober 2025 während eines Auftritts von Ron Trent. Zwar sei Belästigung in dem Club generell ein Problem, an diesem Abend sei es jedoch außergewöhnlich extrem gewesen, so Paloma. Männer hätten Frauen gezielt bedrängt, überschritten persönliche Grenzen. Dennoch habe die Security nicht eingegriffen.

Paloma kritisiert außerdem das Merchandise des Clubs: Das „Don’t be a Creep”-Shirt sei „ein Zeichen des Problems und kein Teil der Lösung. Der „Fuck off I’m Dancing”-Merch schiebe die Verantwortung sogar auf die Opfer.

In den Kommentaren erhält die DJ viel Zuspruch von anderen, die ihre Erfahrungen teilen und die Kritik bestätigen. „Schrecklich, welche Atmosphäre man dort zulässt. Jedes Mal, wenn ich dort war, war es dasselbe”, schreibt eine Nutzer:in. Eine andere ergänzt: „Ich stimme dir völlig zu. Ich war letzten Sonntag beim Villalobos-Gig – Musik, Licht und Sound waren großartig, aber respektlose Männer auf der Tanzfläche haben alles ruiniert.”

In einem weiteren Instagram-Post teilt Paloma die Erfahrungen anderer Besucherinnen, um zu zeigen, dass es sich bei ihrer Beobachtung um keinen Einzelfall handelt. „Ihr solltet diese Angelegenheit genauso ernst nehmen wie das Bezahlen der Rechnungen oder das Buchen von DJs – sie muss Priorität haben. Eure Tanzflächen sind für Frauen nicht sicher und leiden deshalb auch an fehlender Diversität”, richtet sich die DJ an fabric London.

Andere Nutzer:innen kommentieren: Zudem kritisiert Paloma Resident Advisor, da die Plattform nicht über den Vorfall berichten wollte – offenbar aufgrund von Verbindungen zu fabric London. Dieser Behauptung können wir allerdings nicht überprüfen.

Paloma und weitere Personen wollen Anzeige wegen sexueller Belästigung erstatten und fordern andere Betroffene auf, dasselbe zu tun.