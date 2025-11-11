AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

Nach Beschwerden mehrerer DJs hat Pioneer-DJ-Produzent AlphaTheta das jüngste Firmware-Update für den CDJ-3000 vorerst gestoppt.

Wie berichtet, sorgte die neue Software-Version bei zahlreichen Nutzer:innen für erhebliche Probleme. Mehrere internationale DJs, darunter Jaguar, VTSS und rRoxymore gaben an, dass Playlisten gelöscht wurden, zum Teil sogar während des Sets.

Wenig später reagierte das Unternehmen und veröffentlichte ein Statement, in dem man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigte und versprach, die Ursache des Fehlers umgehend zu untersuchen.

Laut AlphaTheta arbeitet das Entwicklerteam bereits an einer stabilen Version, die „in Kürze” veröffentlicht werden soll. Bis dahin empfiehlt das Unternehmen, auf die vorherige Firmware zurückzuwechseln.