Am 29. Oktober deckte das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ein Drogenlabor im berlinnahen Nauen auf, dessen Dimensionen die ermittelnden Polizist:innen verblüfften. Nun veröffentlicht die Behörde Fotos von der Razzia, die wir hier veröffentlichen. Unsere News lest ihr hier, unter Interview mit dem Leitenden Ermittler, Henner Grote, findet ihr hier.
Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor
—
News
Weiterlesen
Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen
Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.
Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben
Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.
Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit...
Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt
Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
Christian Raschke: Gründer der Kreuzberger Konzertkasse KOKA36 verstorben
KOKA36 war eine Berliner Institution, die sich gegen den digitalen Ticketkauf stemmte. Nun verliert die Konzertkasse ihren Initiator.
AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs
SPFDJ, rRoxymore, VTSS oder Samurai Breaks gehören zu den betroffenen DJs. Mittlerweile gibt es aber einen Workaround, um die Störung zu beheben.
Jägermeister: Bewerbungsphase für „Save The Night” beginnt
Der Getränkehersteller unterstützt Einzelpersonen und Kollektive der Nachtkultur in der fünften Förderrunde mit bis zu 156.000 Euro.
Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag
Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.