Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Am 29. Oktober deckte das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ein Drogenlabor im berlinnahen Nauen auf, dessen Dimensionen die ermittelnden Polizist:innen verblüfften. Nun veröffentlicht die Behörde Fotos von der Razzia, die wir hier veröffentlichen. Unsere News lest ihr hier, unter Interview mit dem Leitenden Ermittler, Henner Grote, findet ihr hier.

„Das Labor selbst war kein wissenschaftliches Labor. … Da werden keine Standards eingehalten, wie man das zum Beispiel an der Uni sieht, mit Reagenzgläsern und so weiter”, sagt Ermittler Henner Grote im GROOVE-Interview (Foto: Chemikalien werden abtransportiert (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

Die Breaking-Bad-Era des Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

Ein Ermittler installiert eine Pumpe, um Lösungsmittel abzusaugen (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

Appetitlich ist die Drogenherstellung zweifellos nicht (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

Das Produkt des Nauener Drogenlabors: Die neuen Partydrogen 3-CMC und 4-CMC (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)

Chemikalien werden abtransportiert, bisher wurden bereits 10 Container befüllt (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)