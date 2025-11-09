Mitglied jetzt!
News

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Alexis Waltz

Am 29. Oktober deckte das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ein Drogenlabor im berlinnahen Nauen auf, dessen Dimensionen die ermittelnden Polizist:innen verblüfften. Nun veröffentlicht die Behörde Fotos von der Razzia, die wir hier veröffentlichen. Unsere News lest ihr hier, unter Interview mit dem Leitenden Ermittler, Henner Grote, findet ihr hier.

„Das Labor selbst war kein wissenschaftliches Labor. ... Da werden keine Standards eingehalten, wie man das zum Beispiel an der Uni sieht, mit Reagenzgläsern und so weiter”, sagt Ermittler Henner Grote im GROOVE-Interview (Foto: Chemikalien werden abtransportiert (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
„Das Labor selbst war kein wissenschaftliches Labor. … Da werden keine Standards eingehalten, wie man das zum Beispiel an der Uni sieht, mit Reagenzgläsern und so weiter”, sagt Ermittler Henner Grote im GROOVE-Interview (Foto: Chemikalien werden abtransportiert (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Die Breaking-Bad-Era des Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Ein Ermittler installiert eine Pumpe, um Lösungsmittel abzusaugen (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Appetitlich ist die Drogenherstellung zweifellos nicht (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Das Produkt des Nauener Drogenlabors: Die neuen Partydrogen 3-CMC und 4-CMC (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Chemikalien werden abtransportiert, bisher wurden bereits 10 Container befüllt (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Drei Polizist:innen wurden durch Ausdünstungen von Substanzen leicht verletzt, bevor entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden konnten (Foto:
Ein Ermittler trennt fertig produzierte Drogen von Lösungsmittel (Foto: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)


News

Die italienische Free-Tek-Party Witchtek (Foto: privat)

Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

News Jacob Wittmer -
Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.
Rhano Burrell (Foto: Instagram/ Rhano Burrell)

Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

News Michael Sarvi -
Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.

Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit...

News Jakob Senger -
Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
Die Rave the Planet Parade 2024 (Foto: Instagram/ Rave the Planet)

Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

News Michael Sarvi -
Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
Christian Raschke (Foto: Facebook/Christian Morin)

Christian Raschke: Gründer der Kreuzberger Konzertkasse KOKA36 verstorben

News Jakob Senger -
KOKA36 war eine Berliner Institution, die sich gegen den digitalen Ticketkauf stemmte. Nun verliert die Konzertkasse ihren Initiator.

AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs

News Jacob Wittmer -
SPFDJ, rRoxymore, VTSS oder Samurai Breaks gehören zu den betroffenen DJs. Mittlerweile gibt es aber einen Workaround, um die Störung zu beheben.
Bryony & Estella gehören zu den Gewinner:innen der Good Night Out Kampagne 2024 (Foto: Jägermeister)

Jägermeister: Bewerbungsphase für „Save The Night” beginnt 

News Jacob Wittmer -
Der Getränkehersteller unterstützt Einzelpersonen und Kollektive der Nachtkultur in der fünften Förderrunde mit bis zu 156.000 Euro.

Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag

News Jacob Wittmer -
Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.

