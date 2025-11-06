Mitglied jetzt!
News
Mitglied jetzt!
News

Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Michael Sarvi

Der israelische DJ Partok sagt nach Protesten zwei Gigs in New York ab. In einem Statement begründet der Mitgründer der Partyreihe LAUNDRETTE die Entscheidung mit dem „immensen Druck”, der auf den Veranstalter:innen lastet. Die Organisationen Boycott Room, Ravers For Palestine und Sound Against Siege forderten zuvor zum Boykott von Partok auf, weil sein verpflichtender Militärdienst in Israel auf eine vermeintliche Nähe zu israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) hinweise. 

Partok distanziert sich daraufhin deutlich von der israelischen Regierung. „Die Wehrpflicht brachte mich dazu, das Siedler- und Apartheidssystem, in das ich hineingeboren wurde, zu hinterfragen – und es letztlich abzulehnen.” Des Weiteren reflektiert er seine Vergangenheit und räumt auch Fehler ein: Hierbei geht es um eine Fundraiser-Party in Israel im Jahre 2024. 

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Gruppen zum Boykott von israelischen DJs aufrufen. Auch der Auftritt des Künstlers Roi Perez bei einem Festival in London im September wurde abgesagt. Zudem kam es in der vergangenen Woche zu einer Protestaktion während des Boiler-Room-Auftritts von E.LINA, bei der Kunstblut auf die DJ-Booth geworfen wurde. Die Aktion gilt als Protest gegen den Großinvestor KKR. Die Investmentfirma ist Eigentümerin von Boiler Room. Ihr wird vorgeworfen, aktiv Kriegshandlungen in Palästina zu unterstützen.

Patrok (Foto: Instagram/Patrok)


Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.

Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

Die Regierung von Giorgia Meloni hat Free Raves wie diesen massiv kriminalisiert. Nun konnte die Party zum ersten Mal seit 2022 wieder stattfinden.

Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.
Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit Abfallchemikalien befüllt”

Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
Christian Raschke: Gründer der Kreuzberger Konzertkasse KOKA36 verstorben

KOKA36 war eine Berliner Institution, die sich gegen den digitalen Ticketkauf stemmte. Nun verliert die Konzertkasse ihren Initiator.
AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs

SPFDJ, rRoxymore, VTSS oder Samurai Breaks gehören zu den betroffenen DJs. Mittlerweile gibt es aber einen Workaround, um die Störung zu beheben.
Jägermeister: Bewerbungsphase für „Save The Night” beginnt 

Der Getränkehersteller unterstützt Einzelpersonen und Kollektive der Nachtkultur in der fünften Förderrunde mit bis zu 156.000 Euro.
Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag

Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.
Clarky aus London: Dillinja-Weggefährte verstorben

Plattendealer bei Black Market Records, Gast-DJ bei den Metalheadz-Blue-Note-Sessions, Produktionen mit Dillinja. Clarky hatte eine Drum'n'Bass-Biographie, wie sie nicht schöner zu erträumen ist.
Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

