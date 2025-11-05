Mitglied jetzt!
Witchtek: Italienische Free-Tek-Party kann sich gegen die Polizei durchsetzen

Jacob Wittmer

Nach zweijähriger Pause hat Norditaliens bekanntester Free Rave, das Witchtek, zwar erneut stattgefunden, wurde aber massiv von der Polizei behindert. Mehrere tausend Menschen versammelten sich auf dem Gelände des ehemaligen Bugatti-Werks bei Modena. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchte, die Veranstaltung zu beenden – allerdings mit nur begrenztem Erfolg.

Laut Berichten italienischer Medien nahmen rund 5.000 Personen an dem Rave teil. Viele der Feiernden verschanzten sich auf dem Gelände, um das Eindringen der Ordnungskräfte zu verhindern. Besucher:innen berichteten gegenüber der GROOVE, dass das mehrtägige Event trotz der Umstände gut organisiert war.

Die Witchtek in der Nähe vom Modena (Foto: Privat)

Das Witchtek blickt auf eine lange Tradition zurück, die 2022 mit dem Amtsantritt der rechtspopulistischen Regierung Giorgia Melonis ein abruptes Ende gefunden hatte. Kurz nach ihrem Amtsantritt trat ein Dekret in Kraft, das harte Strafen für die Organisation solcher Free Raves vorsieht. Häufig werden dabei ganze Soundsysteme beschlagnahmt, was viele Kollektive abschreckt hat, weiter Partys zu veranstalten.

Grund für das strikte Vorgehen der Behörden ist auch die politische Dimension solcher Veranstaltungen, die auch Ausdruck jugendlicher Gegenkulturen sind.

Die italienische Free-Tek-Party Witchtek (Foto: privat)
Die italienische Free-Tek-Party Witchtek (Foto: privat)


Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.

Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.

Ronald Burrell: New-York-House-Pioneer verstorben

Roland Burrel produzierte mit seinem Bruder Rheji in den späten achtziger und frühen neunziger Jahre für das Label Nu Groove zahllose legendäre Platten.
Zollfahnder Henner Grote zum Drogenfund in Nauen: „Wir haben schon etwa zehn Container mit Abfallchemikalien befüllt”

Eine Lagerhalle im brandenburgischen Nauen mit Badewannen voller Drogen beschäftigt zurzeit die Gemüter. Unser Interview gibt einen Einblick in die laufenden Ermittlungen.
Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

Rave the Planet findet 2026 zum vierten Mal statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit einem eigenen Truck an der Parade teilnehmen könnt.
Christian Raschke: Gründer der Kreuzberger Konzertkasse KOKA36 verstorben

KOKA36 war eine Berliner Institution, die sich gegen den digitalen Ticketkauf stemmte. Nun verliert die Konzertkasse ihren Initiator.
AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs

SPFDJ, rRoxymore, VTSS oder Samurai Breaks gehören zu den betroffenen DJs. Mittlerweile gibt es aber einen Workaround, um die Störung zu beheben.
Jägermeister: Bewerbungsphase für „Save The Night” beginnt 

Der Getränkehersteller unterstützt Einzelpersonen und Kollektive der Nachtkultur in der fünften Förderrunde mit bis zu 156.000 Euro.
Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag

Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.
Clarky aus London: Dillinja-Weggefährte verstorben

Plattendealer bei Black Market Records, Gast-DJ bei den Metalheadz-Blue-Note-Sessions, Produktionen mit Dillinja. Clarky hatte eine Drum'n'Bass-Biographie, wie sie nicht schöner zu erträumen ist.
