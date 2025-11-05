Rave the Planet: Bewerbungsphase für Float-Konzepte beginnt

- Advertisement -

Das Motto für Rave the Planet 2026 fest. Unter dem Slogan Imagine Love können sich Kulturschaffende um einen Truck (sogenannte Floats) bewerben. Die Bewerbungsphase endet am 15. Januar 2026. Die finale Auswahl trifft ein Kurator:innen-Team, das sich paritätisch aus „Fachleuten der elektronischen Musikkultur und dem Kernteam der rave the planet gGmbH” zusammensetzt.

Teilnahmevoraussetzung ist, dass die Truckbetreiber:innen seit mindestens zwei Jahren in der Musik- und Clubszene aktiv sind. Zudem müssen alle Bewerber:innen zu einen Code of Conduct bekennen, sowie ein „diverses und inklusives Line-up, das u. a. ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis umfasst” buchen. Entscheidende Beurteilungskriterien der Kurator:innen sind Originalität, das musikalische Konzept, das Float-Design, sowie Aspekte von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Rave the Planet setzt sich für „Frieden, Schutz und Erhalt der elektronischen Musikkultur und die Anerkennung ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Leistungen” ein. Forderungen von Rave the Planet sind eine Gleichstellung von Tanz- und Musikdemonstrationen mit andern politischen Versammlungen, der Schutz von Clubs und Veranstaltungsorten und die Abschaffung sämtlicher Tanzverbote durch den Gesetzgeber.

Rave the Planet ist der inoffizielle Nachfolger der Loveparade. Im Jahre 2006 hatte der Unternehmer Rainer Schaller die 1989 gegründete Techno-Parade übernommen und zog mir ihr durch verschiedene deutsche Großstädte. Ihr Ende fand die Loveparade 2010 nach einer tödlichen Massenpanik in Duisburg.

Rave The Planet wurde 2023 als Non-Profit gegründet, die Parade geht im nächsten Jahr also in die vierte Runde. Warum Rave the Planet 2026 eine Woche später als sonst veranstaltet wird, erfahrt ihr hier.