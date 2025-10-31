Elevate: Grazer Festival kündigt erste Acts an, startet Vorverkauf

Graz wird vom 5. bis zum 8. März 2026 erneut zum Treffpunkt für Klang, Kunst und Diskurs: Das Elevate Festival feiert seine 22. Ausgabe unter dem Leitmotiv „Vital Signs“ – Lebenszeichen in einer Welt im Wandel.

Wie gewohnt verschmilzt das dreitägige Festival auch 2026 Musik, Kunst und gesellschaftliche Reflexion zu einem vielschichtigen Erlebnis. Mit dabei sind unter anderem Avantgard-Held:innen Cabaret Voltaire, Anika mit ihrer introspektiven Post-Pop, das explosive indonesische Projekt Kuntari, das katalanische Duo Dame Area sowie das Trio PLF von Peter Kutin, Lukas König und Elvin Brandhi.

Miss Kittin, DJ Storm und Polygonia stehen für die technoide Subversion in den stattfindenden Clubnächten.

Susanne Ciani auf dem Elevate 2025 (Foto: Clara Wildberger)

Parallel dazu widmet sich das Diskursprogramm „Vital Signs – Zwischen Kollaps und Aufbruch“ den Lebenszeichen einer erschöpften Welt – und sucht nach Momenten des Aufbruchs, nach Hoffnung und nach Handlungskraft. In Talks, Workshops und Panels treffen Stimmen aus Aktivismus, Wissenschaft, Kunst und Technologie aufeinander, um über neue Formen des Miteinanders, Wirtschaftens und Widerstands zu sprechen.

Das internationale Elevate Festival findet seit 2004 statt und versteht sich als interdisziplinäres Festival mit Fokus auf künstlerischen und kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.

Festivaltickets sind ab 149 Euro hier erhältlich.