News

Clarky aus London: Dillinja-Weggefährte verstorben

Lea Jessen

Der Londoner DJ und Produzent Dean Clark, besser bekannt als DJ Clarky, ist verstorben. Sein langjähriger Weggefährte Dillinja bestätigte die Nachricht am 29. Oktober. Todeszeit und Todesursache sind bisher unbekannt.

Clarky ist eine einflussreiche Figur der frühen Jungle- und Drum’n’Bass-Szene Londons in den 1990er-Jahren. Als Verkäufer aktiv im Plattenladen Blackmarket Records in Soho war er Teil jener Generation, die den Sound maßgeblich formte.

Seine Residency auf Eruption FM machte ihn bekannt, nicht zuletzt durch gemeinsame Sendungen mit Stevie Hyper D. Auch als regelmäßiger Gast-DJ bei den legendären Metalheadz-Blue-Note-Partys in London hinterließ er bleibenden Eindruck. Neben Drum’n’Bass und Jungle begeisterte sich Clarky auch für Rare Groove und ’80s Funk, die er in private Mixes und DJ-Sets einfließen ließ.

Im Studio arbeitete Clarky eng mit Dillinja zusammen, etwa bei Veröffentlichungen wie „Sinewave” oder „Sax Into The Night”. Gemeinsam entdeckten sie die härtere Seite von Drum’n’Bass. Unter seinem Alias Batmix brachte Clarky zudem eine Reihe seltener White Labels heraus, die den experimentellen Geist der frühen Jungle-Jahre einfingen.

Clarky war eine „massive musikalische Inspiration” und ein „exzellenter DJ”, erklärt Dillinja. „Wir werden dich nie vergessen, Dean!”, schließt er.

Clarky (Foto: Billy Daniel Bunter)


News

Weiterlesen

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

News
Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

News
Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.

Würzburg: Gründer der Diskothek Airport verstorben

Rudi Schmidt war Würzburger Diskotheken-Gründervater und prägte mit mehreren Lokalen das Nachtleben der Stadt.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
