Clarky aus London: Dillinja-Weggefährte verstorben

Der Londoner DJ und Produzent Dean Clark, besser bekannt als DJ Clarky, ist verstorben. Sein langjähriger Weggefährte Dillinja bestätigte die Nachricht am 29. Oktober. Todeszeit und Todesursache sind bisher unbekannt.

Clarky ist eine einflussreiche Figur der frühen Jungle- und Drum’n’Bass-Szene Londons in den 1990er-Jahren. Als Verkäufer aktiv im Plattenladen Blackmarket Records in Soho war er Teil jener Generation, die den Sound maßgeblich formte.

Seine Residency auf Eruption FM machte ihn bekannt, nicht zuletzt durch gemeinsame Sendungen mit Stevie Hyper D. Auch als regelmäßiger Gast-DJ bei den legendären Metalheadz-Blue-Note-Partys in London hinterließ er bleibenden Eindruck. Neben Drum’n’Bass und Jungle begeisterte sich Clarky auch für Rare Groove und ’80s Funk, die er in private Mixes und DJ-Sets einfließen ließ.

Im Studio arbeitete Clarky eng mit Dillinja zusammen, etwa bei Veröffentlichungen wie „Sinewave” oder „Sax Into The Night”. Gemeinsam entdeckten sie die härtere Seite von Drum’n’Bass. Unter seinem Alias Batmix brachte Clarky zudem eine Reihe seltener White Labels heraus, die den experimentellen Geist der frühen Jungle-Jahre einfingen.

Clarky war eine „massive musikalische Inspiration” und ein „exzellenter DJ”, erklärt Dillinja. „Wir werden dich nie vergessen, Dean!”, schließt er.