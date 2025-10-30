Mitglied jetzt!
News

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

Die Redaktion

Es ist unklar, ob die 2026er des Sziget Festival stattfinden kann. Grund dafür sind komplizierte Verhandlungen zwischen den Behörden der Stadt Budapest und den Veranstalter:innen über die Nutzungsrechte des Geländes, auf dem das Festival stattfinden sollte.

Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf, nachdem sich die US-Investmentfirma KKR, Eigentümer des Veranstaltungsunternehmens Sziget Zrt., wegen anhaltender Verluste aus Ungarn zurückziehen wollte. Gründer Károly Gerendai versuchte daraufhin, das Festival gemeinsam mit ungarischen Partnern zu übernehmen, doch politische Blockaden im Budapester Stadtrat verhinderten eine Einigung. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.

Das Festival hat sich noch nicht geäußert. Auf dem Instagram-Account sowie auf der Website des Festivals kann man sich weiterhin für Early-Access-Tickets für 2026 vorregistrieren.

Das Sziget Festival findet seit 1993 jährlich in Budapest statt und gehört zu Europas größten Pop-Festivals, bei dem auch viele elektronische Acts auftreten. Zum Line-up 2025 gehörten unter anderem bekannte Größen wie Amelie Lens, 999999999 und Brutalismus 3000. Aber auch Acts wie Charli XCX, Post Malone und Papa Roach standen auf dem Programm.

Einem anderen großen Festival stehen 2026 ebenfalls Veränderungen bevor. Das EXIT, das jahrelang an der Petrovaradin-Festung im serbischen Novi Sad stattfand, geht auf eine Global Tour mit Etappen unter anderem in Ägypten, Kroatien und Indien. Die Tour soll die Energie des Festivals weltweit verbreiten. Grund für den Abzug aus Serbien sind abermals politische Spannungen mit den Behörden. 

Luftaufnahme vom Sziget Festival (Foto: Sziget)


David Heuer mit goldener Fliese (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

News Katharina Pittack -
Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
Rave The Planet 2023 (Foto: Sebastian Wischmann)

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

News Katharina Pittack -
Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

News Katharina Pittack -
Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
Der Ratskeller im Rathaus München (Foto: Stadt München)

Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

News Michael Sarvi -
Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
Florian Schneider (Foto: Lynn Goldsmith)

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

News Lea Jessen -
2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
„This is the end“: Die letzte Party 1986 im Schwuz in der Kulmer Straße (Foto: Archiv Schwuz)

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

News Lea Jessen -
Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

News Lea Jessen -
Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.
Acid Pauli (Foto: Presse)

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

News Michael Sarvi -
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.

