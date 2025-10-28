Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

Die Grünen-Fraktion im Münchner Stadtrat hat einen Antrag zur Zwischennutzung des Ratskellers im Rathausgebäude als Club eingebracht. Derzeit befindet sich dort eine Gastronomie, die Ende dieses Jahres schließt. Da das Gebäude erst 2032 generalsaniert wird, drängt die Grünen-Fraktion auf eine kulturelle Nutzung des denkmalgeschützten Gewölbekellers durch junge Kulturschaffende.

„Ein längerer Leerstand widerspricht sowohl den Interessen der Stadtgesellschaft als auch einem nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Räumen”, heißt es im Antrag der Fraktion. Außerdem sei dies die einmalige Chance, „eine Lücke in Münchens Club- und Kulturlandschaft” zu schließen. Für die Erarbeitung von Nutzungskonzepten stehe man im engen Austausch mit der Fachstelle MoNa. Diese setzt sich für Themen wie Mediation, Awareness und Diversität im Münchner Nachtleben ein.

Dass ein Club-Konzept innerhalb des Rathauses funktionieren kann, zeigt das Rathausclubbing. Es findet jährlich im Rahmen des CSD in München statt.