Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

Acid Pauli startet gemeinsam mit seiner Partnerin Shirin Botas ein neues Label – All is Acid. Botas ist unter anderem für die Cover-Fotografie zuständig. Erster Release ist ein Wiederveröffentlichung der Acid-Pauli-Single Den Mahlstrom rauf, die 2010 auf Smaul beziehungsweise Doxa erschienen ist.



Acid Pauli mit seiner Partnerin und All-Is-Acid-Mitstreiterin Shirin Botas (Foto: privat)

Spendiert bekommt das Reissue einen Remix von der italienischen DJ und Produzentin Adiel. Zusammengefunden haben die beiden Produzent:innen durch Zufall: Adiel bekam ein Fan-Video zugespielt, in dem Acid Pauli einen ihrer Tracks spielte. Dort verriet sie, dass Den Mahlstrom rauf sie geprägt habe und eine ihrer ersten selbstgekauften Platten überhaupt gewesen sei. Der Remix des Tracks, der ihren Sound prägte, sei für sie ein Moment gewesen, in dem sich künstlerisch und emotional ein Kreis schloss.

Acid Pauli mit seiner Platte „Den Mahlstrom rauf” (Foto: Instagram / Acid Pauli)

„Ihre mutige, ehrfürchtige Neuinterpretation würdigt den Geist des Originals und verleiht ihm gleichzeitig ihre eigene, einzigartige Handschrift. Mit dieser Veröffentlichung startet All Is Acid nicht nur mit Musik, sondern auch mit einer Geschichte von Verbundenheit, Gemeinschaft und gemeinsamer künstlerischer Herkunft”, heißt es im Pressetext.

Die meisten Acid-Pauli-Produktionen sind auf dem Label Ouïe erschienen, das er mit Nico Stojan betreibt.