Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

Die Musikplattform Beatport erweitert ihr Angebot um den Verkauf von Veranstaltungstickets. Mit Beatport Tickets können Labels, Promoter:innen und Veranstalter:innen in der EU und Großbritannien ab sofort Karten für ihre Events anbieten. Eine Öffnung für den US-amerikanischen Markt ist in den kommenden Monaten geplant.

Beatport wolle mit diesem Schritt „die digitale Welt der Musik” enger mit den „physischen Veranstaltungsorten, in denen die Kultur lebendig ist”, verknüpfen, heißt es. Ziel ist es außerdem, „individuelle Playlists, Track-Links und vollständig integrierte Verkaufstools” miteinander zu verbinden, um „eine immersive Vorschau” der verschiedenen Veranstaltungen zu geben.

Aktuell nutzen Beatport jährlich 40 Millionen Menschen. Durch den Einstieg in den Live-Sektor tritt die Plattform vor allem im Bereich der elektronischen Musik in direkte Konkurrenz mit der Ticket- und Eventplattform Resident Advisor.