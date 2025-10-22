Mitglied jetzt!
News

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

Michael Sarvi

Die Musikplattform Beatport erweitert ihr Angebot um den Verkauf von Veranstaltungstickets. Mit Beatport Tickets können Labels, Promoter:innen und Veranstalter:innen in der EU und Großbritannien ab sofort Karten für ihre Events anbieten. Eine Öffnung für den US-amerikanischen Markt ist in den kommenden Monaten geplant.

Beatport wolle mit diesem Schritt „die digitale Welt der Musik” enger mit den „physischen Veranstaltungsorten, in denen die Kultur lebendig ist”, verknüpfen, heißt es. Ziel ist es außerdem, „individuelle Playlists, Track-Links und vollständig integrierte Verkaufstools” miteinander zu verbinden, um „eine immersive Vorschau” der verschiedenen Veranstaltungen zu geben.

Aktuell nutzen Beatport jährlich 40 Millionen Menschen. Durch den Einstieg in den Live-Sektor tritt die Plattform vor allem im Bereich der elektronischen Musik in direkte Konkurrenz mit der Ticket- und Eventplattform Resident Advisor.

Foto: Beatport


EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.
Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
In eigener Sache: Die GROOVE gibt's ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht's zur Anmeldung.
Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
