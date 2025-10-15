Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Events

Trial & Error: DIY-Musikkonferenz in Hannover lädt zum Experimentieren ein

Lea Jessen

Die Nordstadt Hannovers verwandelt sich erneut in ein kreatives Labor für Klang und Community: Die Trial & Error DIY Music Conference lädt Musiker:innen, Produzent:innen und Klangforscher:innen an drei Tagen dazu ein, zu experimentieren, zu basteln und zu scheitern – im besten Sinne. Zwischen Workshops, Talks und Performances dreht sich vom 30. Oktober bis zum 2. November alles um die Lust am Ausprobieren und den kollektiven Austausch jenseits des Mainstreams.

In verschiedenen Workshops werden zum Beispiel Tipps und Tricks zum Bau einer eigenen Clubanlage oder Ableton-Skills vermittelt. 15 Personen können außerdem am FLINTA*-Mentee-Programm der Hamburger Electro-Künstlerin DJ MELL G teilnehmen und werden von der Dozentin, die selbst internationale Festivals und Clubs bespielt, in acht Terminen beim Produzieren ihres eigenen Tracks begleitet. An verschiedenen Ständen sollen zudem Produkte von Sennheiser, Korg oder Ableton getestet werden können.

Man orientiere sich am „DIY-Spirit der frühen Punk-Szene”, heißt es in der Pressemitteilung. Es geht darum, „Spaß zu haben”, solidarisch zu sein und Fehler machen zu dürfen. Die Konferenz soll den kreativen Austausch, das Experimentieren mit der Technologie und den Wissenstransfer mit Fokus auf Subkultur fördern.

Das geschieht auch mit Panels und Keynotes zu subkulturellen Räumen und politischer Bildung für jüngere Generationen, gestaltet und moderiert von Cristina Plett, die als Musikjournalistin Teil der Jury des diesjährigen Tags der Clubkultur war.

Ein Raum zum Ausprobieren (Foto: Trial & Error)

Das musikalische Rahmenprogramm auf der Afterparty gestalten DJs und Live-Acts. Mit dabei sind neben DJ Mell G unter anderem auch fr. JPLA oder Anna Z. Die Konferenz fand bereits 2018 und 2023 statt und soll fortan alle zwei Jahre veranstaltet werden.

GROOVE präsentiert: Trial & Error
30. Oktober bis 2. November
Hannover

Tickets: 45 Euro

J.Manuel und Anna Z (Foto: Trial & Error)


News

Weiterlesen

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.
News Die Redaktion -
Weiterlesen
Tommy Four Seven im Ingwer (Foto: Ingwer)

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

News Katharina Pittack -
Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Matt Tolfrey (Foto: ngebooking / Instagram)

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

News Lea Jessen -
Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
(Foto: Efdemin / Instagram)

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

News Lea Jessen -
Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv