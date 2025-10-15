Trial & Error: DIY-Musikkonferenz in Hannover lädt zum Experimentieren ein

Die Nordstadt Hannovers verwandelt sich erneut in ein kreatives Labor für Klang und Community: Die Trial & Error DIY Music Conference lädt Musiker:innen, Produzent:innen und Klangforscher:innen an drei Tagen dazu ein, zu experimentieren, zu basteln und zu scheitern – im besten Sinne. Zwischen Workshops, Talks und Performances dreht sich vom 30. Oktober bis zum 2. November alles um die Lust am Ausprobieren und den kollektiven Austausch jenseits des Mainstreams.

In verschiedenen Workshops werden zum Beispiel Tipps und Tricks zum Bau einer eigenen Clubanlage oder Ableton-Skills vermittelt. 15 Personen können außerdem am FLINTA*-Mentee-Programm der Hamburger Electro-Künstlerin DJ MELL G teilnehmen und werden von der Dozentin, die selbst internationale Festivals und Clubs bespielt, in acht Terminen beim Produzieren ihres eigenen Tracks begleitet. An verschiedenen Ständen sollen zudem Produkte von Sennheiser, Korg oder Ableton getestet werden können.

Man orientiere sich am „DIY-Spirit der frühen Punk-Szene”, heißt es in der Pressemitteilung. Es geht darum, „Spaß zu haben”, solidarisch zu sein und Fehler machen zu dürfen. Die Konferenz soll den kreativen Austausch, das Experimentieren mit der Technologie und den Wissenstransfer mit Fokus auf Subkultur fördern.

Das geschieht auch mit Panels und Keynotes zu subkulturellen Räumen und politischer Bildung für jüngere Generationen, gestaltet und moderiert von Cristina Plett, die als Musikjournalistin Teil der Jury des diesjährigen Tags der Clubkultur war.

Ein Raum zum Ausprobieren (Foto: Trial & Error)

Das musikalische Rahmenprogramm auf der Afterparty gestalten DJs und Live-Acts. Mit dabei sind neben DJ Mell G unter anderem auch fr. JPLA oder Anna Z. Die Konferenz fand bereits 2018 und 2023 statt und soll fortan alle zwei Jahre veranstaltet werden.

GROOVE präsentiert: Trial & Error

30. Oktober bis 2. November

Hannover

Tickets: 45 Euro