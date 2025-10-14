Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Lea Jessen

Der britische DJ, Produzent und Leftroom-Gründer Matt Tolfrey ist am Wochenende im Alter von 44 Jahren verstorben. Das teilte sein langjähriger Freund und Crosstown-Rebels-Gründer Damian Lazarus auf Instagram mit. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Tolfrey galt als einer der prägenden Vertreter des britischen Underground-House der Zweitausender und Zehnerjahre. Er wurde 1980 auf der Isle of Wight geboren und wuchs in Bahrain auf. An der Nottingham Trent University bekam er die eigene Radiosendung Junk Funk auf Fly FM, aufgrund der er zum besten Newcomer gewählt wurde und den Posten der Leitung für die Nacht-DJs übernahm. Er war außerdem Resident in einer Bar in Worcester.

Anfang der Zweitausender wurde Tolfreys Leidenschaft gegenüber der elektronischen Musikszene größer, und er gewann mit seinem Debüt in der Londoner Club-Institution fabric an Popularität. Tolfrey begann zudem mit der Musikproduktion und veröffentlichte unter dem Namen Out-ed auf dem Label Crosstown Rebels, aber auch auf anderen renommierten Labels wie REKIDS und Phonica.

2005 gründete Tolfrey sein eigenes Label Leftroom, auf dem 2012 seine erste und einzige LP Word of Mouth erschien. Tolfrey wollte mit dem Label eine Plattform für unentdeckte Künstler:innen schaffen, weswegen er neben Leftroom Limited und weiteren Sublabels auch das Sublabel Leftout ins Leben rief. „Er wollte Menschen sowohl auf als auch abseits der Tanzfläche vereinen”, beschreibt Lazarus die künstlerische Vision. In den letzten Jahren hat Tolfrey deshalb auch aufstrebende Künstler:innen an das Crosstown-Rebels-Netzwerk vermittelt.

Mit dem Tod von Matt Tolfrey „haben wir ein wichtiges Mitglied der erweiterten Crosstown-Rebels-Familie verloren”, so Lazarus über seinen langjährigen Freund. „Matt Tolfrey spielte eine bedeutende Rolle in unserer Musikszene und wird uns sehr fehlen.”

Matt Tolfrey (Foto: ngebooking / Instagram)


News

Weiterlesen

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

News
Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

News
Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
(Foto: Efdemin / Instagram)

Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

News Lea Jessen -
Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

News Die Redaktion -
Besonders junge, sozial benachteiligte Männer versterben nach Misch- und Ketaminkonsum. Das ist das Ergebnis einer Studie des King's College.

Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

News Michael Sarvi -
Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
Die Überschwemmung auf Ibiza (Foto: Instagram / Like Mike)

Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

News Katharina Pittack -
Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv