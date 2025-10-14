Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

In Kreuzkölln hat ein neuer Community-Space eröffnet. Ingwer befindet sich in der Bürknerstraße 12 und versteht sich als Ort für Musik, Kaffee und Community.

Verantwortlich für das Konzept sind Techno-Produzent Tommy Four Seven und Green-Market-Gründerin Stefanie Witt. Das Konzept soll ein Allday Hangout für Begegnungen und kreative Pausen sein – ein Ort, der Community lebt und Berliner Kultur neu denkt.

Ingwer vereint DJ-Sessions, Sound-Meditationen, Supper Clubs, Listening-Sessions und weitere Formate, die zeigen, dass Kultur auch ohne Krach und Nachtstunden funktioniert – „entspannt, nahbar und mit echtem Vibe”, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Im Herzen des Spaces steht ein DJ-Pult, an dem regelmäßig ausgewählte Künstler:innen intime Sets spielen sollen. Neben Kaffee und Naturwein bietet Ingwer hausgemachte pflanzliche Snacks.

„Touren und Clubkultur werden immer Teil meines Lebens sein. Aber Ingwer soll etwas Paralleles schaffen – einen Raum, in dem Musik, Essen und Gemeinschaft in einem anderen Rhythmus des Tages wachsen können”, sagt Tommy Four Seven.

Für die Gründer:innen ist Ingwer „nicht einfach ein Café, sondern ein kultureller Treffpunkt und Nachbarschaftsraum in einem – für alle, die Berlin lieben, aber auch mal runterkommen und neue Energie tanken wollen.”

Tommy Four Seven ist ein britischer DJ, Produzent und Labelbetreiber von 47, der seit zwei Jahrzehnten die Technoszene mitprägt. Er lebt vegan, was er unter anderem mit seinen ethischen Überzeugungen und einer Verbesserung seines Wohlbefindens in Verbindung bringt.