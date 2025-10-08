DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

Der tschechische Promoter, Produzent, DJ und Labelgründer DJ Tráva, bürgerlich Petr Votava, ist am 5. Oktober im Alter von 60 Jahren verstorben. Das teilte das tschechische Online-Magazin Headliner mit.

Der Manager des Prager Clubs Chapeau Rouge, Pavel Šmíd, in dem Votava am 5. Oktober hätte auftreten sollen, bestätigte die Nachricht gegenüber Resident Advisor. Die Todesursache ist bislang unbekannt, Votava sei in seiner Wohnung aufgefunden worden.

DJ Stráva (Foto: Zappa Club / Facebook)

Votava galt als einer der Techno-Pioniere in Tschechien und ist mit namhaften Künstlern wie Massive Attack oder Jeff Mills aufgetreten. Er wurde in Taus geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf, sein Großvater spielte unter anderem in der Tschechischen Philharmonie. Über die tschechische Punkbewegung der späten Achtziger wurde er Teil der Techno-Szene Prags und organisierte die ersten Partys in der Stadt.

Votava legte zunächst auf, wenn Dissident:innen und Aktivist:innen ihre Freilassung aus dem Gefängnis feierten. Dabei grenzte er sich vom Rockkanon wie den Doors ab und spielte Punk Rock und elektronische Musik. Er wurde 1995 Resident im Bunkr, ein Jahr darauf im Roxy. Dort gründete er die beliebten Partyserien MIX und SHAKE, mit denen er Künstler:innen wie The Chemical Brothers oder The Prodigy nach Prag brachte.

DJ Tráva (Foto: Alois Piringer / Instagram)

1997 gründete er die Gruppe Significant Other mit Klára Nemravová, Martin Kadnár und Petr Mikolášek. Vier Jahre später gründete der DJ das Label Lex Rec., auf dem er gemeinsam mit Significant Other das Studioalbum MONGO.LOVE veröffentlichte. Selbst veröffentlichte er auf Labels wie Eukatech und gründete 2015 zusammen mit Risto Sokolovski das Live-Projekt Lazy Lizard.