News

Ketaminkonsum im UK: Todesfälle verzehnfacht

Die Redaktion

Die Zahl der jährlichen Todesfälle im Zusammenhang mit Ketaminkonsum hat sich in Großbritannien seit 2014 mehr als verzehnfacht. 2014 waren ihm 15 Konsument:innen zum Opfer gefallen, 2024 circa 197 Personen. Das geht aus einer Studie des King’s College London und Partneruniversitäten hervor.

Insgesamt gab es in England, Wales und Nordirland zwischen 1999 und 2024 696 Todesfälle, bei denen post mortem der Konsum von Ketamin festgestellt wurde. Obwohl die absoluten Todeszahlen nach Ketaminkonsum stiegen, sank der Anteil der Fälle, bei denen Ketamin als Todesursache gilt; „Wir beobachten mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Ketamin, aber in diesen Fällen geht es selten nur um Ketamin”, so die Hauptautorin der Studie, Dr. Caroline Copeland, die auch das National Programme on Substance Use Mortality leitet.

Dr. Caroline Copeland ist Dozentin für Pharmazeutik am King’s College London und Direktorin des National Programme of Substance Abuse (NPSAD) (Foto: The Society for the Study of Addiction)

Auch der Mischkonsum hat zugenommen: Polytoxikomanischer Drogengebrauch mit anderen Substanzen wie Opioiden, Kokain und Benzodiazepinen und das demografische Profil der Verstorbenen waren häufig ausschlaggebend für die Todesursache. Besonders junge, sozial benachteiligte Männer sind betroffen, oft mit einer starken Abhängigkeitserkrankung.

Die Studie fordert deshalb niedrigschwellige Behandlungsangebote und gezielte Präventionsmaßnahmen anstatt Repression.

Hier kommt ihr zum Abstract der Studie. Beratungsangebote und Drug-Checking-Stellen findet ihr hier.

Ketamin (Foto: Drugchecking Berlin)


News

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Das sind die Gewinner:innen

News
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
News Die Redaktion -
DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Ostgut Ton: Neues Efdemin-Album angekündigt

Efdemin gehört mit seinen vielschichtigen Alben und Sets zu den Berghain-Urgesteinen. Nun erscheint sein fünftes Studioalbum auf Ostgut Ton.
News Lea Jessen -
Stellwerk: Schweizer Club sagt Party wegen rassistischer WhatsApp-Nachrichten ab

Das Stellwerk distanziert sich von den Veranstaltern des „Techno Thursday”. Ob die Reihe weiter im Club stattfinden wird, ist unklar.
News Michael Sarvi -
Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Das diesjährige Ibiza-Closingsaison leidet unter den Folgen des Starkregens. Clubs stehen unter Wasser, Straßen wurden überschwemmt.
News Katharina Pittack -
Corsica Studios: Londoner Club veröffentlicht Statement zu Schließung

„Nichts ist für immer”, schreiben die Corsica Studios und erklären, warum die Schließung 2026 notwendig ist, um den Standort zu erhalten.
News Lea Jessen -
TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
News Michael Sarvi -
WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.
News Lea Jessen -
Cassy (Foto: Presse)

