Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Katharina Pittack

Nach starken Regenfällen standen auf Ibiza zahlreiche Hotels und Straßen unter Wasser. Betroffen waren auch namhafte Clubs wie das DC10 und das Pacha. Zahlreiche Videos von Tourist:innen zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen auf der Baleareninsel.

Besonders stark traf es das DC10 in Hafennähedas teilweise unter Wasser stand, wie Aufnahmen aus sozialen Netzwerken zeigen. Besucher:innen des Pacha berichteten von erschwerten Rückwegen zu ihren Hotels. Die Rekordregenfälle ereigneten sich mitten in der laufenden Closing-Season, die besonders viele Besucher:innen anzieht.

Auch bekannte DJs wie Adriatique, The Martinez Brothers, GORDO, Miss Monique und Like Mike befanden sich zur Zeit der Überschwemmungen auf der Insel und teilten ihre Eindrücke in Instagram-Storys. Like Mike beschrieb die Situation als „sinnflutartigen Regen” und als „Lage wie noch nie zuvor”.

Grund für den Starkregen waren die Nachwirkungen von Hurrikan Gabrielle. Der spanische Wetterdienst maß die größten Niederschlagsmengen seit 1952. Inzwischen hat sich das Wasser größtenteils zurückgezogen.

Die Überschwemmung auf Ibiza (Foto: Instagram / Like Mike)


Roland TR-1000 (Foto: rolandsynthandaira/ instagram)

TR-1000: Roland bringt analoge Drummachine auf den Markt

News Michael Sarvi -
Die TR-808 und TR-909 beeinflussten elektronische Musikproduktionen über Jahrzehnte. Nun veröffentlicht Roland beide vereint in einem Gerät.
Das WDM in Hannover (Foto: David Heuer)

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

News Lea Jessen -
Die PAN-Macher:innen wollen sich mit einem neuen Konzept für das WDM, zu dem auch Poetry Slams oder Flohmärkte gehören, breiter aufstellen.
Daniel Ek, nun ehemaliger CEO von Spotify (Foto: Spotify Press)

Spotify: CEO und Gründer Daniel Ek tritt zurück

News Tom-Luca Freund -
Der umstrittene Spotify-CEO bekommt eine neue Rolle im Unternehmen. Das Tagesgeschäft wird von zwei Spotify-Managern übernommen.
Roi Perez vor dem Berghain (Foto: Instagram / Roi Perez)

Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

News Die Redaktion -
Die pro-palästinensische Aktivist:innen-Gruppe Ravers for Palestine wirft Roi Perez unter anderem vor, „Israel zu normalisieren”.
Der Eingang des White Noise in Stuttgart (Foto: White Noise)

White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

News Katharina Pittack -
Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

News Tom-Luca Freund -
Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
Live-Nation-CEO Michael Rapino (Foto: Live Nation)

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

News Tom-Luca Freund -
Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
In der Ausstellung ist unter anderem die Original-DJ-Booth des Nova Festivals zu sehen. (Foto: Nova Exhibition)

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

News Die Redaktion -
Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.

