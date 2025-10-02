Ibiza: Starkregen überflutet Clubs

Nach starken Regenfällen standen auf Ibiza zahlreiche Hotels und Straßen unter Wasser. Betroffen waren auch namhafte Clubs wie das DC10 und das Pacha. Zahlreiche Videos von Tourist:innen zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen auf der Baleareninsel.

Besonders stark traf es das DC10 in Hafennähedas teilweise unter Wasser stand, wie Aufnahmen aus sozialen Netzwerken zeigen. Besucher:innen des Pacha berichteten von erschwerten Rückwegen zu ihren Hotels. Die Rekordregenfälle ereigneten sich mitten in der laufenden Closing-Season, die besonders viele Besucher:innen anzieht.

Auch bekannte DJs wie Adriatique, The Martinez Brothers, GORDO, Miss Monique und Like Mike befanden sich zur Zeit der Überschwemmungen auf der Insel und teilten ihre Eindrücke in Instagram-Storys. Like Mike beschrieb die Situation als „sinnflutartigen Regen” und als „Lage wie noch nie zuvor”.

Grund für den Starkregen waren die Nachwirkungen von Hurrikan Gabrielle. Der spanische Wetterdienst maß die größten Niederschlagsmengen seit 1952. Inzwischen hat sich das Wasser größtenteils zurückgezogen.