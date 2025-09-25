Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

Die sechste Ausgabe der Festivalwoche zum Tag der Clubkultur bietet über 100 Veranstaltungen. Unter dem Motto „Bridging Realities – 35 Years of Movement” wurden aus einem Open Call Clubnächte, Konzerte und Performances ausgesucht, die ab dem 3. Oktober stattfinden werden.

Dabei soll der Community-Gedanke im Mittelpunkt stehen: „Die Clubkultur setzt bedeutende kulturelle, künstlerische und soziale Impulse und ist der kreative, widerständige Klebstoff Berlins – mit Strahlkraft weit über die Grenzen der Stadt hinaus”, so Katharin Ahrend, Projektleiterin des Tags der Clubkultur.

Zum Auftakt des Festivals arbeiten das CTM-Festival und das Haus der Visionäre im Rahmen der Veranstaltung Exponential Function zusammen. Dort sollen Sound- und Lichtdesign zu einem immersiven Erlebnis zusammengehen. Auf dem Line-up stehen ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, SHERELLE und DJ Fuckoff. Daneben wird es im THE CODE eine Ausstellung der Illustrationen von Bringmann & Kopetzki geben, die seit 31 Jahren die Techno-Szene begleiten. Mit RUN-N-RAVE wird außerdem eine Kombination aus Running Club und Morning Rave stattfinden. Das komplette Programm findet ihr hier.

Der Tag der Clubkultur wird seit 2020 von der Clubcommission durchgeführt. In seiner ursprünglichen Form war er in der Pandemie eigentlich „als Lebenszeichen der Berliner Clubs in existenzbedrohenden Zeiten konzipiert”. Neben dem Festivalprogramm gibt es auch Kulturpreise, die in fünf Kategorien an Clubs und Kollektive vergeben werden. Unterstützt wird der Tag der Clubkultur von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie vom Musicboard Berlin.