Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

Tom-Luca Freund

Die sechste Ausgabe der Festivalwoche zum Tag der Clubkultur bietet über 100 Veranstaltungen. Unter dem Motto „Bridging Realities – 35 Years of Movement” wurden aus einem Open Call Clubnächte, Konzerte und Performances ausgesucht, die ab dem 3. Oktober stattfinden werden.

Dabei soll der Community-Gedanke im Mittelpunkt stehen: „Die Clubkultur setzt bedeutende kulturelle, künstlerische und soziale Impulse und ist der kreative, widerständige Klebstoff Berlins – mit Strahlkraft weit über die Grenzen der Stadt hinaus”, so Katharin Ahrend, Projektleiterin des Tags der Clubkultur.

Zum Auftakt des Festivals arbeiten das CTM-Festival und das Haus der Visionäre im Rahmen der Veranstaltung Exponential Function zusammen. Dort sollen Sound- und Lichtdesign zu einem immersiven Erlebnis zusammengehen. Auf dem Line-up stehen ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, SHERELLE und DJ Fuckoff. Daneben wird es im THE CODE eine Ausstellung der Illustrationen von Bringmann & Kopetzki geben, die seit 31 Jahren die Techno-Szene begleiten. Mit RUN-N-RAVE wird außerdem eine Kombination aus Running Club und Morning Rave stattfinden. Das komplette Programm findet ihr hier.

Der Tag der Clubkultur wird seit 2020 von der Clubcommission durchgeführt. In seiner ursprünglichen Form war er in der Pandemie eigentlich „als Lebenszeichen der Berliner Clubs in existenzbedrohenden Zeiten konzipiert”. Neben dem Festivalprogramm gibt es auch Kulturpreise, die in fünf Kategorien an Clubs und Kollektive vergeben werden. Unterstützt wird der Tag der Clubkultur von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie vom Musicboard Berlin.

Der Tag der Clubkultur 2023 im Puticlub (Bild: Andrea Rojas)


News

Weiterlesen

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

News
Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

News
Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

Nach fünf Jahren und über 70 Veranstalteten verabschiedet sich die Gruppe, die sich auf Free Raves in der Coronazeit gefunden hat.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Ron Carroll: Chicagoer House-Vokalist verstorben

Ron Carroll war die Stimme von Gospel-House-Nummern wie „My Prayer” und „Lucky Star”. Nun ist die Chicago-Größe verstorben.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

JD Twitch: Schottischer Crossover-Vordenker verstorben

Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Keith Mclvor alias JD Twitch an einem Hirntumor litt. Nun ist der Optimo-Gründer verstorben.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

Noch einmal einen Blick in die Hamburger Sternbrücken-Clubs werfen? Das Museum für Hamburgische Geschichte macht's möglich.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.
News Die Redaktion -
Weiterlesen
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

News Lea Jessen -
„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
Techno Kollektiv fhainest am 1. Mai in Berlin (Foto: Instagram / fhainest)

fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

News Katharina Pittack -
Nach fünf Jahren und über 70 Veranstalteten verabschiedet sich die Gruppe, die sich auf Free Raves in der Coronazeit gefunden hat.
Ron Carroll (Foto: arbellachicago / Instagram)

Ron Carroll: Chicagoer House-Vokalist verstorben

News Lea Jessen -
Ron Carroll war die Stimme von Gospel-House-Nummern wie „My Prayer” und „Lucky Star”. Nun ist die Chicago-Größe verstorben.
JD Twitch (Foto: optimoespacio / Instagram)

JD Twitch: Schottischer Crossover-Vordenker verstorben

News Lea Jessen -
Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Keith Mclvor alias JD Twitch an einem Hirntumor litt. Nun ist der Optimo-Gründer verstorben.
Das Elipamanoke in Leipzig (Foto: Elipamanoke)

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

News Lea Jessen -
Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
Das FADE in Münster (Foto: Docklands GmbH)

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

News Tom-Luca Freund -
Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
Die ehemalige Location des Hamburger Waagenbau unter der Sternbrücke (Foto: Waagenbau / Instagram)

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

News Lea Jessen -
Noch einmal einen Blick in die Hamburger Sternbrücken-Clubs werfen? Das Museum für Hamburgische Geschichte macht's möglich.
Foto: No Music For Genocide / Instagram

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

News Die Redaktion -
Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv