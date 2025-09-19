Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

Lea Jessen

Das Museum für Hamburgische Geschichte hat die ehemaligen Techno-Clubs unter der Sternbrücke per 3D-Scan digitalisiert und zeigt die Rekonstruktionen vom 17. bis zum 20. September auf dem Reeperbahn Festival.

Die Räume lassen sich, wie bei Google Street View, digital durchlaufen. Die Modelle bezeichnet Museumsleiter und Stadtforscher Sönke Knopp als „multimediale Erinnerungsräume”. Neben Texten, Videos und Musik sind auch persönliche Anekdoten der ehemaligen Besucher:innen verbaut. Erinnerungen sollen weitergetragen werden und ein Gefühl für „die besondere Atmosphäre” vermittelt werden, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Anna Symanczyk. Sie kuratierte die Ausstellung zusammen mit Sönke Knopp.

In Zukunft sollen weitere Clubs digitalisiert werden. Außerdem ist eine Ausstellung zur Musikgeschichte Hamburgs geplant, in der die 3D-Scans ebenfalls eine Rolle spielen. Dafür sichern die beiden Kurator:innen auch Originalobjekte, wie Barhocker, Instrumente oder Fenster für die Sammlung des Museums.

Unter der Sternbrücke in Altona befanden sich unter anderen der Waagenbau, das Fundbureau und das Molotow. Mit dem Abriss der ehemaligen Eisenbahnbrücke im vergangenen Jahr mussten die Clubs vorerst schließen. 

Teile der Simulation sind auf der Website des Museums für Hamburgische Geschichte abrufbar.

Die ehemalige Location des Hamburger Waagenbau unter der Sternbrücke (Foto: Waagenbau / Instagram)


News

Weiterlesen

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

News
Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

News
Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Alte Münze: Kulturstätte möglicherweise als Wohnraum genutzt

Eine Tagesspiegel-Recherche zeigt: Der künstlerische Leiter der Alten Münze wohnte dort unter Umständen unerlaubt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

ROSA: Greifswalder Club schließt

Bevor es das ROSA gab, mussten junge Menschen aus Greifswald zum Feiern nach Berlin pendeln. Nun gibt der Club sein Aus bekannt.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

Nach der Eröffnung des Graf 39 startet in Düsseldorf mit dem Ampere ein weiterer Club, der Techno im Rheinland verspricht.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

Du träumst davon, deinen eigenen Club zu machen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

Das Berliner Kollektiv äußerte sich in einer Instagram-Story zu den entfernten und bearbeiteten Tracks – und spendet die mit ihnen generierten Einnahmen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

Mit der 77-Stunden-Party „The Reset” startet der ehemalige Leipziger Club DUQO in eine neue Ära. Noch werden Mitarbeiter:innen gesucht.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

Wie läuft die polizeiliche Auflösung einer illegalen Techno-Veranstaltung ab? Das zeigt die neue Doku „Hundertzehn”.
News Die Redaktion -
Weiterlesen
Foto: No Music For Genocide / Instagram

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

News Die Redaktion -
Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.
Die Alte Münze (Foto: Matthias Grünzig)

Alte Münze: Kulturstätte möglicherweise als Wohnraum genutzt

News Tom-Luca Freund -
Eine Tagesspiegel-Recherche zeigt: Der künstlerische Leiter der Alten Münze wohnte dort unter Umständen unerlaubt.
Das ROSA in Greifswald (Foto: Vy Tran / Instagram)

ROSA: Greifswalder Club schließt

News Lea Jessen -
Bevor es das ROSA gab, mussten junge Menschen aus Greifswald zum Feiern nach Berlin pendeln. Nun gibt der Club sein Aus bekannt.
Eine Party im Stahlwerk (Foto: Wikipedia)

Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

News Lea Jessen -
Nach der Eröffnung des Graf 39 startet in Düsseldorf mit dem Ampere ein weiterer Club, der Techno im Rheinland verspricht.
Die Teilnehmenden der Tresor Academy 2025 (Foto: Tresor Foundation)

Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

News Lea Jessen -
Du träumst davon, deinen eigenen Club zu machen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig.
Tiefbasskommando (Foto: Daan Dam)

Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

News Katharina Pittack -
Das Berliner Kollektiv äußerte sich in einer Instagram-Story zu den entfernten und bearbeiteten Tracks – und spendet die mit ihnen generierten Einnahmen.
Der L.OST Club (Foto: Ludwig Herrmann)

L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

News Katharina Pittack -
Mit der 77-Stunden-Party „The Reset” startet der ehemalige Leipziger Club DUQO in eine neue Ära. Noch werden Mitarbeiter:innen gesucht.
Rave unter der Warschauer Brücke (Foto: Hundertzehn)

Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

News Die Redaktion -
Wie läuft die polizeiliche Auflösung einer illegalen Techno-Veranstaltung ab? Das zeigt die neue Doku „Hundertzehn”.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv