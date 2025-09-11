Mitglied jetzt!
News

Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

Lea Jessen

Nach einem Rave im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid ist am Wochenende ein 27-Jähriger verstorben. Der Mann erlitt während des sogenannten Secret Raves einen Krampfanfall und verstarb anschließend im Krankenhaus.

Die Veranstaltenden des Kollektivs AMF, das den Rave organisierte, äußern sich „bestürzt” über den Vorfall. „Zu den genauen Umständen können und möchten wir keine Angabe machen”, heißt es weiter. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen seien allerdings durch einen Gast behindert worden. Nun wolle man rechtliche Schritte prüfen. „Wir haben unser Bestmögliches getan”, so AMF. „Reanimiert, Hilfe gerufen, die Menge geschützt und die Veranstaltung beendet.”

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei im Märkischen Kreis laufen aktuell noch.

Um die Angehörigen des jungen Mannes zu unterstützen und die Beerdigungskosten zu decken, hat AMF einen Spendenaufruf mit dem Ziel von 6.000 Euro gestartet.

Foto: AMF Secret Raves / Instagram


Die Freie Kulturkarawane in Weimar 2025 (Foto: Instagram / maxi.malmusic)

Kulturkarawane Weimar: Tanzdemo sorgt für Unmut

News Tom-Luca Freund -
Die Kulturkarawane zog am Wochenende mit einer Tanzdemo durch Weimar – Strecken-Anrainer:innen beschwerten sich über die Lautstärke.
Keith Nunnally (Foto: Ralphi Rosario / Facebook)

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

News Lea Jessen -
Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body” und „Let The Music Take Control”. Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.
Der Ponyhof in Frankfurt, einer der Gewinner der letzten Runde (Foto: Ponyhof Frankfurt)

Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

News Katharina Pittack -
Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.
Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News Lea Jessen -
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.

