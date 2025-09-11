Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

Nach einem Rave im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid ist am Wochenende ein 27-Jähriger verstorben. Der Mann erlitt während des sogenannten Secret Raves einen Krampfanfall und verstarb anschließend im Krankenhaus.

Die Veranstaltenden des Kollektivs AMF, das den Rave organisierte, äußern sich „bestürzt” über den Vorfall. „Zu den genauen Umständen können und möchten wir keine Angabe machen”, heißt es weiter. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen seien allerdings durch einen Gast behindert worden. Nun wolle man rechtliche Schritte prüfen. „Wir haben unser Bestmögliches getan”, so AMF. „Reanimiert, Hilfe gerufen, die Menge geschützt und die Veranstaltung beendet.”

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei im Märkischen Kreis laufen aktuell noch.

Um die Angehörigen des jungen Mannes zu unterstützen und die Beerdigungskosten zu decken, hat AMF einen Spendenaufruf mit dem Ziel von 6.000 Euro gestartet.