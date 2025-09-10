Mitglied jetzt!
Kulturkarawane Weimar: Tanzdemo sorgt für Unmut

Tom-Luca Freund

Die Freie Kulturkarawane ist am vergangenen Wochenende das erste Mal durch die Weimarer Innenstadt gezogen. Ziel war es, auf die unsichtbare Arbeit von subkulturellen Akteur:innen aufmerksam zu machen. Die Tanzdemo zog mit elektronischer Musik von vier LKWs und in der Spitze bis zu 250 Menschen durch die Innenstadt. Die Lautstärke der Demo führte allerdings zu Gegenwind, etwa vom Theater im Gewölbe, das sich an der Strecke des Zugs befindet. Dieses beschwerte sich in einem Brief an den Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine über die Lautstärke. Diese hätte Besuchende und Schauspieler:innen „in den Wahnsinn getrieben”.

Zu den Forderungen der Freien Kulturkarawane zählen unter anderem die Schaffung von niedrigschwelligen Fördertöpfen oder von Freiflächen für Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum. Das Konzept der Kulturkarawane ist dabei nicht neu: In Thüringen gibt es den Zusammenschluss aus Freien Kulturakteur:innen schon seit 2019. Tanzdemos gab es in den vergangenen Jahren schon in Erfurt und Jena.

Die Freie Kulturkarawane in Weimar 2025 (Foto: Instagram / maxi.malmusic)


Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.

Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.

Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News Lea Jessen -
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.

