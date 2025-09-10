Mitglied jetzt!
News

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

Lea Jessen

Der Chicagoer House-Vokalist Keith Nunnally ist vergangene Woche verstorben, wie sein Musikpartner Steven Hurley auf Instagram verkündete. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Nunnally hatte bereits im vergangenen Jahr während eines Auftritts mit „gesundheitlichen Herausforderungen” gekämpft, nach denen ein Krankenhausaufenthalt nötig war, so Hurley.

Keith Nunnally wurde in Chicago geboren und in den Achtzigern zur prägenden Figur des House-Sounds. Hurley und Nunnally gründeten das House-Duo JM Silk, mit dem sie Hits wie „Let The Music Take Control” oder „Jack Your Body” produzierten, für die Nunnally die Vocals einsang. Seine Stimme wurde von Ralphi Rosario in einem Kondolenz-Post nur als „DIESE Stimme” betitelt. „Jack Your Body” landete auf Platz eins der britischen Charts und wurde international gefeiert. Der Track wurde später von Lauryn Hill für ihr Grammy-Album The Miseducation of Lauryn Hill gesampelt.

Hurley beschreibt Keith als einen „lieben Freund und kreativen Partner”, mit dem er sich den Weg „von Clubs bis auf die Bühnen in der ganzen Welt” gebahnt hat. „Du hast eine entscheidende Rolle in meiner Entwicklung gespielt und bist immer bei mir – in der Musik, auf der Bühne und in meinem Herzen”, so Hurley weiter.

Keith Nunnally (Foto: Ralphi Rosario / Facebook)


News

Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.
Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)

LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

News Lea Jessen -
Nicht alle können sich mit der jungen Kölner Techno-Szene identifizieren. LUST KLUB zieht jetzt unter anderem deswegen die Reißleine.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.

