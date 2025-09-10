Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

Der Chicagoer House-Vokalist Keith Nunnally ist vergangene Woche verstorben, wie sein Musikpartner Steven Hurley auf Instagram verkündete. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Nunnally hatte bereits im vergangenen Jahr während eines Auftritts mit „gesundheitlichen Herausforderungen” gekämpft, nach denen ein Krankenhausaufenthalt nötig war, so Hurley.

Keith Nunnally wurde in Chicago geboren und in den Achtzigern zur prägenden Figur des House-Sounds. Hurley und Nunnally gründeten das House-Duo JM Silk, mit dem sie Hits wie „Let The Music Take Control” oder „Jack Your Body” produzierten, für die Nunnally die Vocals einsang. Seine Stimme wurde von Ralphi Rosario in einem Kondolenz-Post nur als „DIESE Stimme” betitelt. „Jack Your Body” landete auf Platz eins der britischen Charts und wurde international gefeiert. Der Track wurde später von Lauryn Hill für ihr Grammy-Album The Miseducation of Lauryn Hill gesampelt.

Hurley beschreibt Keith als einen „lieben Freund und kreativen Partner”, mit dem er sich den Weg „von Clubs bis auf die Bühnen in der ganzen Welt” gebahnt hat. „Du hast eine entscheidende Rolle in meiner Entwicklung gespielt und bist immer bei mir – in der Musik, auf der Bühne und in meinem Herzen”, so Hurley weiter.