LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

Die Kölner Eventserie und das Label LUST KLUB hat sein Ende bekanntgegeben. „Es wird künftig keine Events, Podcasts, Labelveröffentlichungen oder sonstigen Output von unserer Seite geben”, heißt es in dem Instagram-Post. LUST KLUB könne sich nicht mehr mit der gegenwärtigen und Kölner Clubkultur identifizieren, und man wolle die eigenen Ideale und Werte nicht kompromittieren. Außerdem sei es schwierig, mit dem seit Covid „rasanten Wandel” der Szene mitzuhalten. Besonders über das vergangene Jahr hinweg sie die Entscheidung gereift.

Hinzu komme der wachsende finanzielle Druck: „Wenn der Stress, eine bestimmte Anzahl an Tickets zu verkaufen, die Freude an der Party überwiegt”, mache das Veranstalten keinen Sinn mehr. LUST KLUB sehe keinen Sinn darin, etwas mit „Bauchschmerzen anstatt mit Freude zu tun”, heißt es in dem Statement weiter.

LUST KLUB war von 2022 bis 2025 fester Bestandteil der Kölner Techno-Szene und veranstaltete auch Partys in anderen Städten, etwa Berlin. Auf den Line-ups der Partys standen DJs wie Yanamaste, Amotik, Blasha & Allatt oder Lea Occhi.