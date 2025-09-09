Mitglied jetzt!
LUST KLUB: Kölner Eventserie und Label gibt Ende bekannt

Lea Jessen

Die Kölner Eventserie und das Label LUST KLUB hat sein Ende bekanntgegeben. „Es wird künftig keine Events, Podcasts, Labelveröffentlichungen oder sonstigen Output von unserer Seite geben”, heißt es in dem Instagram-Post. LUST KLUB könne sich nicht mehr mit der gegenwärtigen und Kölner Clubkultur identifizieren, und man wolle die eigenen Ideale und Werte nicht kompromittieren. Außerdem sei es schwierig, mit dem seit Covid „rasanten Wandel” der Szene mitzuhalten. Besonders über das vergangene Jahr hinweg sie die Entscheidung gereift.

Hinzu komme der wachsende finanzielle Druck: „Wenn der Stress, eine bestimmte Anzahl an Tickets zu verkaufen, die Freude an der Party überwiegt”, mache das Veranstalten keinen Sinn mehr. LUST KLUB sehe keinen Sinn darin, etwas mit „Bauchschmerzen anstatt mit Freude zu tun”, heißt es in dem Statement weiter.

LUST KLUB war von 2022 bis 2025 fester Bestandteil der Kölner Techno-Szene und veranstaltete auch Partys in anderen Städten, etwa Berlin. Auf den Line-ups der Partys standen DJs wie Yanamaste, Amotik, Blasha & Allatt oder Lea Occhi.

Eine Sommerparty von LUST KLUB (Foto: Dara Oroschakoff)


Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
Die Außenfassade des neuen Clubs Graf 39 in Düsseldorf (Foto: Facebook / Park-Kultur)

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

News Tom-Luca Freund -
Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News Katharina Pittack -
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.

