Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

Am 4. und 5. Oktober findet in Kooperation mit Spoon ein DJ-Workshop für FLINTA*-Personen im Kaistudio 1 der Elbphilharmonie Hamburg statt. Am 12. Oktober läuft eine weitere Sitzung über die Zentral-und Landesbibliothek Berlin.

Der Workshop soll die Grundlagen des Auflegens vermitteln. Dabei geht es um die Musikselektion, das technische Know-How und die Beschaffung des Equipments. Den nächsten Kurs leitet mit Resom eine international agierende DJ mit Residencys in Golden Pudel und Paloma.

Bei dem Workshop in Hamburg geht es am Samstag um das Auflegen mit Vinyl, am Sonntag wird mit CDJs geübt. Der Workshop beginnt jeweils um 12 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 24 Euro. Eine Anmeldung ist, mit einem Mindestalter von 16 Jahren, noch bis zum 16. September möglich.

Spoon veranstaltet die Workshops in Locations wie dem ://aboutblank, der Paloma, dem Zhao Dai in Peking oder dem Goethe-Institut Kairo.

Spoon ist ein 2018-gegründeter DJ-Workspace für FLINTA*-Personen, die das Auflegen in wertfreier Atmosphäre lernen und sich austauschen können. Neben den Anfänger*innen-Workshops bietet Spoon auch private Formate für die Weiterentwicklung von Künstler*innen unter wechselnden Mentor*innen an.

Hier könnt ihr euch für den Workshop in Hamburg anmelden.