Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

Lea Jessen

Am 4. und 5. Oktober findet in Kooperation mit Spoon ein DJ-Workshop für FLINTA*-Personen im Kaistudio 1 der Elbphilharmonie Hamburg statt. Am 12. Oktober läuft eine weitere Sitzung über die Zentral-und Landesbibliothek Berlin.

Der Workshop soll die Grundlagen des Auflegens vermitteln. Dabei geht es um die Musikselektion, das technische Know-How und die Beschaffung des Equipments. Den nächsten Kurs leitet mit Resom eine international agierende DJ mit Residencys in Golden Pudel und Paloma.

Bei dem Workshop in Hamburg geht es am Samstag um das Auflegen mit Vinyl, am Sonntag wird mit CDJs geübt. Der Workshop beginnt jeweils um 12 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 24 Euro. Eine Anmeldung ist, mit einem Mindestalter von 16 Jahren, noch bis zum 16. September möglich.

Spoon veranstaltet die Workshops in Locations wie dem ://aboutblank, der Paloma, dem Zhao Dai in Peking oder dem Goethe-Institut Kairo.

Spoon ist ein 2018-gegründeter DJ-Workspace für FLINTA*-Personen, die das Auflegen in wertfreier Atmosphäre lernen und sich austauschen können. Neben den Anfänger*innen-Workshops bietet Spoon auch private Formate für die Weiterentwicklung von Künstler*innen unter wechselnden Mentor*innen an.

Hier könnt ihr euch für den Workshop in Hamburg anmelden.

Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)


Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
Die Außenfassade des neuen Clubs Graf 39 in Düsseldorf (Foto: Facebook / Park-Kultur)

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

News Tom-Luca Freund -
Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News Katharina Pittack -
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.

