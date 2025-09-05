Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

Am Donnerstagabend kam es im Matrix zu einem Gedränge, nach dem zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Insgesamt wurden zwölf Personen verletzt, nach Angaben der Rettungskräfte vor allem wegen Panikzuständen und Hyperventilation. Der Grund für den Vorfall ist noch unklar, Straftaten scheinen keine Rolle gespielt zu haben.

Der Einsatz der Rettungskräfte, der um 23 Uhr mit dem Notruf begann, wurde von vielen Schaulustigen behindert. Rund 30 Polizist:innen mussten ausrücken, um die Arbeit des Rettungsdienstes zu schützen.

Das Matrix wurde 1995 gegründet, seit 1996 ist er in der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain zuhause. Während der Fokus in den Neunzigern auf elektronischer Musik mit DJs wie Westbam oder Marusha lag, ist das Matrix seit den frühen Zweitausendern als Diskothek mit breitem Musikspektrum bekannt. Bundesweite Aufmerksamkeit erhält sie als Schauplatz der RTL-II-Dokusoap Berlin – Tag & Nacht.