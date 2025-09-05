Mitglied jetzt!
Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

Tom-Luca Freund

Am Donnerstagabend kam es im Matrix zu einem Gedränge, nach dem zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Insgesamt wurden zwölf Personen verletzt, nach Angaben der Rettungskräfte vor allem wegen Panikzuständen und Hyperventilation. Der Grund für den Vorfall ist noch unklar, Straftaten scheinen keine Rolle gespielt zu haben.

Der Einsatz der Rettungskräfte, der um 23 Uhr mit dem Notruf begann, wurde von vielen Schaulustigen behindert. Rund 30 Polizist:innen mussten ausrücken, um die Arbeit des Rettungsdienstes zu schützen.

Das Matrix wurde 1995 gegründet, seit 1996 ist er in der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain zuhause. Während der Fokus in den Neunzigern auf elektronischer Musik mit DJs wie Westbam oder Marusha lag, ist das Matrix seit den frühen Zweitausendern als Diskothek mit breitem Musikspektrum bekannt. Bundesweite Aufmerksamkeit erhält sie als Schauplatz der RTL-II-Dokusoap Berlin – Tag & Nacht.

Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)


Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

Katharina Pittack -
Das britische Label legt „Stereotype", das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
Das PAN am Engelbosteler Damm in Hannover (Foto: Google Street View)

PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

Tom-Luca Freund -
Ende Oktober finden die letzten Partys auf dem Engelbosteler Damm statt. Ob das PAN an anderer Stelle wieder aufmacht, ist unklar.
Das Anta Gathering 2025 wurde boykottiert und abgesagt (Foto: Anta Gathering / Facebook)

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

Lea Jessen -
Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.
Black Rock City, die temporäre Stadt des Burning Man 2025 (Foto: Instagram / burningman)

Burning Man: Leiche entdeckt

Tom-Luca Freund -
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Lea Jessen -
Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien" von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.

