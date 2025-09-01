Mitglied jetzt!
Burning Man: Leiche entdeckt

Tom-Luca Freund

Auf dem Gelände des Burning Man ist eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde am Samstagabend (Ortszeit) in einer Blutlache entdeckt. Der zuständige Sheriff von Pershing County geht von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen dazu laufen bereits. Die Leiche des Mannes ist mittlerweile in der Gerichtsmedizin, dort soll die Identität des Getöteten festgestellt werden.

Auch wenn die Ermittler:innen von einer Einzeltat ausgehen, rufen die Verantwortlichen des Festivals zu erhöhter Achtsamkeit auf Mitmenschen und die Umgebung auf. Die Strafverfolgungsbehörden sollten außerdem nicht bei ihrer Arbeit behindert werden. „Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft stehen an erster Stelle”, heißt es in einem Statement. Um das zu gewährleisten, wurde ein Krisenteam gebildet und ein kostenloser WLAN-Zugang bereitgestellt, mit dem sich Besucher:innen bei ihrer Familie und Freund:innen melden können.

Das diesjährige Burning Man hat vom 24. August bis zum 1. September stattgefunden. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die namensgebende Verbrennung einer überdimensionierten Statue. Ähnlich wie 2023 war der Beginn des Festivals in diesem Jahr von Unwettern und Sandstürmen überschattet worden.

Black Rock City, die temporäre Stadt des Burning Man 2025 (Foto: Instagram / burningman)


Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

News Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Ausschnitt aus „Take me to the Water: Baptism by Waters both Salty and Sweet” aus der Drexciya-Ausstellung (Foto: National Museum of African Art)

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News Tom-Luca Freund -
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.
Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

News Tom-Luca Freund -
Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Das Nibirii-Festival 2025 (Foto: Nibirii / Facebook)

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News Lea Jessen -
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.

