Burning Man: Leiche entdeckt

Auf dem Gelände des Burning Man ist eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde am Samstagabend (Ortszeit) in einer Blutlache entdeckt. Der zuständige Sheriff von Pershing County geht von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen dazu laufen bereits. Die Leiche des Mannes ist mittlerweile in der Gerichtsmedizin, dort soll die Identität des Getöteten festgestellt werden.

Auch wenn die Ermittler:innen von einer Einzeltat ausgehen, rufen die Verantwortlichen des Festivals zu erhöhter Achtsamkeit auf Mitmenschen und die Umgebung auf. Die Strafverfolgungsbehörden sollten außerdem nicht bei ihrer Arbeit behindert werden. „Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft stehen an erster Stelle”, heißt es in einem Statement. Um das zu gewährleisten, wurde ein Krisenteam gebildet und ein kostenloser WLAN-Zugang bereitgestellt, mit dem sich Besucher:innen bei ihrer Familie und Freund:innen melden können.

Das diesjährige Burning Man hat vom 24. August bis zum 1. September stattgefunden. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die namensgebende Verbrennung einer überdimensionierten Statue. Ähnlich wie 2023 war der Beginn des Festivals in diesem Jahr von Unwettern und Sandstürmen überschattet worden.