Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

Beim Emerge Festival sind am vergangenen Wochenende eine 17-Jährige und ein 24-Jähriger gestorben. Die Hintergründe der Todesfälle sind noch unklar, Ermittlungen dazu laufen noch. Zwei Besucher:innen des Festivals, das am vergangenen Wochenende im nordirischen Belfast stattfand, befinden sich außerdem im Krankenhaus, eine Person davon im kritischen Zustand.

Die beiden Todesfälle beschäftigen auch den Stadtrat von Belfast. „Diese Fälle haben eine öffentliche Debatte darüber ausgelöst, wie wir die Sicherheit junger Menschen gewährleisten können”, sagt Stadtrat Micky Murray. Dabei werden auch die Festivalveranstalter und andere Verantwortliche einbezogen. Auf dem Festival kam es insgesamt zu sieben Festnahmen, unter anderem wegen Drogenbesitzes oder Beamtenbeleidigung.

Das Emerge Festival ist mit 40.000 Besucher:innen pro Tag das größte Event für Tanzmusik in Nordirland. Es findet immer rund um den letzten Montag im August, den nordirischen August Bank Holiday, statt. In diesem Jahr standen etwa Fatboy Slim, FJAAK und Horsegiirl auf dem Line-up.