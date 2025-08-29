Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

Tom-Luca Freund

Beim Emerge Festival sind am vergangenen Wochenende eine 17-Jährige und ein 24-Jähriger gestorben. Die Hintergründe der Todesfälle sind noch unklar, Ermittlungen dazu laufen noch. Zwei Besucher:innen des Festivals, das am vergangenen Wochenende im nordirischen Belfast stattfand, befinden sich außerdem im Krankenhaus, eine Person davon im kritischen Zustand.

Die beiden Todesfälle beschäftigen auch den Stadtrat von Belfast. „Diese Fälle haben eine öffentliche Debatte darüber ausgelöst, wie wir die Sicherheit junger Menschen gewährleisten können”, sagt Stadtrat Micky Murray. Dabei werden auch die Festivalveranstalter und andere Verantwortliche einbezogen. Auf dem Festival kam es insgesamt zu sieben Festnahmen, unter anderem wegen Drogenbesitzes oder Beamtenbeleidigung.

Das Emerge Festival ist mit 40.000 Besucher:innen pro Tag das größte Event für Tanzmusik in Nordirland. Es findet immer rund um den letzten Montag im August, den nordirischen August Bank Holiday, statt. In diesem Jahr standen etwa Fatboy Slim, FJAAK und Horsegiirl auf dem Line-up.

Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)


News

Weiterlesen

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch” kritisiert.

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

News Tom-Luca Freund -
Die Planung der „Spreewiesn” neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Das Nibirii-Festival 2025 (Foto: Nibirii / Facebook)

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News Lea Jessen -
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground”: Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.
Fun Parc Trittau (Foto: Fun Parc Trittau)

Schleswig-Holstein: Zwei Clubs müssen schließen

News Lea Jessen -
Der Landkreis Stormarn verliert mit dem Fun-Parc Trittau einen der größten Clubs in der Region. Auch der N1Club stellt den Betrieb ein.
Das Burning Man 2025 im Zeichen des Sandsturms (Foto: TikTok / earth_wanders)

Burning Man: Mehrere Unwetterwarnungen am ersten Festival-Wochenende

News Tom-Luca Freund -
Ein Sandsturm, starker Wind und Gewitter haben die ersten Tage des diesjährigen Burning Man geprägt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.
Amphetamin (Foto: Drugchecking Berlin)

Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

News Lea Jessen -
Ein 22-Jähriger war im vergangenen Monat auf dem österreichischen EDM-Festival Electric Love verstorben. Nun steht die Todesursache fest.
„Wir fordern die Nacht zurück", heißt es im Rahmen der Kampagne (Foto: GoFundMe / Danique de Jong)

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

News Katharina Pittack -
Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv