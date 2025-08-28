Auf dem Nibirii in Düren hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße bei Beschäftigungsverhältnissen aufgedeckt. Die Befragung von 45 Arbeitnehmer:innen und 18 Unternehmen ergab, dass zehn Arbeitnehmer:innen gar nicht und 24 Arbeitnehmer:innen nicht rechtzeitig angemeldet waren. Außerdem waren zwei Menschen ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt.

Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Beschäftigungsverhältnisse im Gebäudereinigungs-, Wach und Sicherheits- sowie Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe. Das Zollamt erhebt nun den Verdacht auf Vorbehalt und Veruntreuung von Beiträgen zur Sozialversicherung. Die Auswertung der erhobenen Daten läuft allerdings noch.

Das Nibirii ist ein Festival für elektronische Musik mit Fokus auf Techno, Drum’n’Bass und Psytrance am Dürener Badesee in Nordrhein-Westfalen. Auf dem Line-up standen unter anderem DJs wie I Hate Models, Bad Boombox oder Hannah Laing, die vor etwa 50.000 Besucher:innen auftr