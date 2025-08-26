Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Lea Jessen

Der Schumacher Club in Bochum wird ab September unter dem Namen Klub Kurt neu eröffnet. Die Location am Kurt-Schumacher-Platz 1 bekommt mit dem Schwerpunkt auf House und Techno nun einen anderen musikalischen Fokus. Für das neue Konzept sowie die Leitung des Clubs ist das Duo aus Moe A. und Daniel Keller verantwortlich.

Samstags möchten die Betreiber ausschließlich eigene Eventreihen veranstalten, auch die Bar wird dann als zweiter Floor genutzt. Freitags soll es von 18 bis 2 Uhr einen klaren Fokus auf Tech-House geben, außerdem kann der Club von externen Promoter:innen angemietet werden. Daniel Keller war bereits Geschäftsführer im Schumacher und möchte aus dem alten Club lernen. Das Konzept soll deswegen zu einer „festen Linie” werden, erklärt er. Die restlichen ehemaligen Betreiber des Schumacher Clubs haben sich aus dem Nachtleben zurückgezogen.

Die Renovierungsarbeiten für die Wiedereröffnung im September laufen aktuell noch. Zum Opening sollen DJs aus Schumacher-Zeiten, aber auch „bekannte Namen und lokale Acts” auftreten.

Die Renovierungsarbeiten für den neuen Klub Kurt laufen (Foto: Cloven / Facebook)


News

Weiterlesen

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

News
Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

News
Mit der Kampagne „Claim the Night” setzen der Nachtbürgermeister und die Amsterdam Clubs Consultation ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Das EXIT hat sich zwar aus Serbien verabschiedet. Für das dahinterstehende Unternehmen wurde nun allerdings ein Crowdfunding gestartet.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
Die Gründerin von female:pressure: Electric Indigo (Foto: Bela Borsodi)

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

News Tom-Luca Freund -
Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
Sara Landry bei ihrem Auftritt in der Dance Arena des EXIT-Festivals 2025 (Foto: EXIT / Miloš Krstić)

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

News Tom-Luca Freund -
Das EXIT hat sich zwar aus Serbien verabschiedet. Für das dahinterstehende Unternehmen wurde nun allerdings ein Crowdfunding gestartet.
Der Dancefloor des LEGAL (Foto: Joachim Hipp)

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

News Lea Jessen -
Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.
Schilder auf dem Demo-Rave A100 wegbassen! 2023 (Foto: Charlotte Elsen)

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

News Tom-Luca Freund -
Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.
Die Krachparade in Aachen (Foto: Krachparade)

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

News Tom-Luca Freund -
Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
Jay Haze (Foto: Presse)

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

News Maximilian Fritz -
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
Aphex Twin (Foto: Instagram / warprecords)

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

News Tom-Luca Freund -
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
Die Fassade des Mikropol am Nollendorfplatz (Foto: Instagram / mikropolberlin)

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

News Tom-Luca Freund -
Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv