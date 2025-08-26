Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

Der Schumacher Club in Bochum wird ab September unter dem Namen Klub Kurt neu eröffnet. Die Location am Kurt-Schumacher-Platz 1 bekommt mit dem Schwerpunkt auf House und Techno nun einen anderen musikalischen Fokus. Für das neue Konzept sowie die Leitung des Clubs ist das Duo aus Moe A. und Daniel Keller verantwortlich.

Samstags möchten die Betreiber ausschließlich eigene Eventreihen veranstalten, auch die Bar wird dann als zweiter Floor genutzt. Freitags soll es von 18 bis 2 Uhr einen klaren Fokus auf Tech-House geben, außerdem kann der Club von externen Promoter:innen angemietet werden. Daniel Keller war bereits Geschäftsführer im Schumacher und möchte aus dem alten Club lernen. Das Konzept soll deswegen zu einer „festen Linie” werden, erklärt er. Die restlichen ehemaligen Betreiber des Schumacher Clubs haben sich aus dem Nachtleben zurückgezogen.

Die Renovierungsarbeiten für die Wiedereröffnung im September laufen aktuell noch. Zum Opening sollen DJs aus Schumacher-Zeiten, aber auch „bekannte Namen und lokale Acts” auftreten.