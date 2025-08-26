August 2025: Die essenziellen Alben

The Sabres Of Paradise – Sabresonic (Warp)/The Sabres Of Paradise – Haunted Dancehall (Warp) [Reissues]

Wir schreiben das Jahr 1993. Schwerenöter Bill Clinton wird 42. US-Präsident, die Kult-Serie Akte-X startet beim Sender Fox und erzielt Traumquoten, Pablo Escobar wird von der kolumbianischen Polizei erschossen und Andrew Weatherall etabliert sich ohne großen Vorlauf als Reformer der sich gerade in voller Blüte befindlichen Clubszene im UK. Ob Madchester-Klassiker wie Screamadelica von Primal Scream, Remixe der Single Papua New Guinea von The Future Sound Of London oder das bis heute unterschätzte Ambient-House-Opus Morning Dove White von One Dove – Weatheralls gestalterische Fähigkeiten und brillantes Sampling-Gespür fallen nicht bloß in London, eher schon in ganz Europa auf. Dass er zwischen all dem noch Zeit und Muße findet, um dem Debüt seines mit Gary Burns und Jagz Kooner realisierten Herzensprojekts The Sabres Of Paradise den finalen Schliff zu verpassen, muss bis heute verwundern.

Schließlich ist Sabresonic nicht bloß ein eklektischer Ritt durch alles, was damals an elektronischen Sounds über einen Zwölfzehner gedreht wird. Bei Warp erschienen, komplementiert das Album auch den gerade erst warmgelaufenen Impetus der Artificial Intelligence-Serie, eine neue Art ausgeklügelter, präzise texturierter Tanzmusik zu etablieren. Da wo Speedy J und Autechre aber ins scharf synthetisierte Detail eintauchen, ergehen sich Weatherall, Burns und Kooner eher im organischen Aufnehmen und Wiedergeben, im Collagieren von Track-Segmenten aus House und Prog-Elektronik, Ambient und Techno, Tribal- und Dub-Musik. Von den krossen Drums und genussvollen Flangern in „Smokebelch I” über die Quasi-Coil-Hommage „Clock Factory” bis zu den progressiven Funk-Grooves von „Ano Electro (Allegro)” demonstrieren Weatherall und seine Mitstreiter, was mit analoger Sequenzierung vor über 30 Jahren schon machbar war – und was heute trotz zahlloser VST-Plugins anscheinend nicht mehr drin ist. Die Tracks klingen sublim und trotzdem ungemein tanzbar, zwingen zum fokussierten Reinhören ebenso wie zum berauschten Mitwippen. Klar, der viel gerühmte Vibe der Neunziger trieft hier aus jedem Stem, bleibt aber, wie so oft bei Weatherall, frei von billigem Kitsch, mit dem der Sound von damals gerne imitiert wird.

<a href="https://warprecords.bandcamp.com/album/sabresonic-remastered">Sabresonic (Remastered) von The Sabres Of Paradise</a>

Ob der schon ein Jahr später veröffentlichte und eine gute Viertelstunde längere Nachfolger Haunted Dancehall dem Debüt überlegen ist – daran scheiden sich bis heute die Geister. Ein gesondertes Augenmerk auf Dub-Texturen, kürzere Durations und fast schon improvisiert wirkende, hochgejazzte Stilwechsel machen dieses Album eine Spur vertrackter, aber keinen Deut weniger originell. Vieles, was in den darauffolgenden Jahren vor allem im britischen Elektronik-Untergrund zum guten Ton gehören sollte, wurde hier virtuos vorweggenommen. Kaum verwunderlich, dass Tunes wie dem erratisch changierenden „Bubble And Slide II” oder den cineastischen Texturen von „Wilmot” große Strahlkraft für den Warp-Dunstkreis und vielem darüber hinaus nachgesagt wird. Und wer bei „Ballad Of Nicky McGuire” keine Vorahnung der nur ein Jahr später auftauchenden Boards Of Canada heraushört, kennt diese wohl einfach nicht. Abseits des Pomps, der kommerziellen und kulturellen Turbulenzen zeitgenössischer Clubmusik, suchen uns jene Alben bis heute heim.

So sind beide, Sabresonic ebenso wie Haunted Dancehall, wagemutige, unkonventionelle Zeugnisse herausragender Produktionstalente, die nicht nur ihrer Zeit gerecht wurden und gleichzeitig weit voraus waren. Immer noch so frisch wie damals, gemahnen sie daran, dass die Limitierung der Mittel ein unsterblicher Antrieb für Innovation sein kann. Nils Schlechtriemen

<a href="https://warprecords.bandcamp.com/album/haunted-dancehall-remastered">Haunted Dancehall (Remastered) von The Sabres Of Paradise</a>