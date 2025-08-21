Mixe des Monats: August 2025

AEMN – BCCO Mix Series 659 (BCCO)

Überraschungen sind nicht nur eine gute Sache, wenn sie in Schoko-Eier gegossen sind. Auch in DJ-Mixen sind sie manchmal das Zünglein an der Waage, die den Unterschied zwischen einem guten und einem besseren Set ausmachen. Der Berliner DJ AEMN ist so etwas wie ein menschgewordenes Ü-Ei, über das man sich auch im Erwachsenenalter freuen kann. Bei ihm sitzt nicht nur jeder siebte Track: In seinem einstündigen Set für das Berliner Kollektiv BCCO kommen ganze 44 Nummern unter. Trotz dieser schieren Masse schafft AEMN es, das ganze Set als einen langgezogenen Song zu präsentieren, mit einem gelayerten Meer aus hypnotischen fast-pace-Beats, die das Gefühl von Raum und Zeit vergessen lassen.

Wer sich gerne in den dunklen Weiten von Hard Groove-Tracks verliert, wird Fan dieses Sets. Wer immer wieder einen leuchtenden Anker braucht, wird auch fündig. Dafür stehen die zahlreich verteilten Easter-Eggs, die verbaut sind. Ein Beispiel: Etwa zur Hälfte des Sets finden im Track „Vairoc” des georgischen Producers Pierce Geigen-Einlagen ihren Weg aus dem Beat-Tapete heraus.

AEMN produziert seit fünf Jahren und legt seit zwei Jahren auf. Ein so einzigartiges und, ja, ich muss es nochmal schreiben, überraschendes Set macht große Lust auf alles, was da noch kommen mag. Tom-Luca Freund