Amsterdam: Kampagne nach Mord an 17-Jähriger gestartet

Katharina Pittack

In der vergangenen Woche wurde in Amsterdam ein 17-jähriges Mädchen auf dem Heimweg von einer Party erstochen. Nun fordert ein Zusammenschluss von Amsterdamer Clubs Veränderungen für ein sicheres Nachtleben.

Unter dem Hashtag #rechtopdenacht („Recht auf die Nacht”) fordern Locations wie Chin Chin Club, Radio Radio oder Garage Noord eine „sichere Nacht” für alle Besucher:innen – „von der Tanzfläche bis ins Bett zu Hause!” heißt es dazu auf Instagram.

Außerdem riefen der Amsterdamer Nachtbürgermeister Freek Wallagh und die Amsterdam Clubs Consultation (OAC) die Awareness-Kampagne „Claim the Night” ins Leben. Diese Initiative soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Am Dienstagabend werden ab 22 Uhr Clubs und Bars in Orange beleuchtet – die Farbe der UN-Kampagne „Orange the World” für eine gewaltfreie Zukunft und klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Plakate mit der Botschaft „Wir beanspruchen die Nacht – lasst Frauen sicher nach Hause kommen” sind zudem in vielen Städten in den Niederlanden zu sehen. Sie sind Teil einer Crowdfunding-Kampagne, die mehr Sicherheit für Frauen fordert. Bislang wurden über 470.000 Euro gesammelt; das Spendenziel von 530.000 Euro ist damit aber noch nicht erreicht.

Das breite Bündnis aus Clubs unter dem Hashtag #rechtopdenacht entstand nach dem Mord an einer 17-Jährigen am 20. August. Das Mädchen befand sich auf dem Heimweg nach einer Party im beliebten Amsterdamer Bezirk Leidseplein. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, befindet sich in Polizeigewahrsam.

„Wir fordern die Nacht zurück", heißt es im Rahmen der Kampagne (Foto: GoFundMe / Danique de Jong)


Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

News
Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.

Klub Kurt: Neuer Techno-Club eröffnet in Bochum

News
Aus Alt mach Neu – die Bochumer Clubszene bekommt mit dem Klub Kurt Zuwachs an einer bereits bekannten Adresse.

female:pressure: Spendenaktion für neue Website

Um seine feministische Plattform weiter betreiben zu können, benötigt female:pressure Geld. Dafür gibt es nun eine Crowdfunding-Aktion.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

EXIT: Crowdfunding zur Sicherung des Festivals gestartet

Das EXIT hat sich zwar aus Serbien verabschiedet. Für das dahinterstehende Unternehmen wurde nun allerdings ein Crowdfunding gestartet.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

Wochenlang stand der Weiterbetrieb des LEGAL auf der Kippe – nach einem Fundraiser-Open-Air können die Betreiber:innen des Clubs durchatmen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

A100: Demo gegen Streckeneröffnung angekündigt

Am Mittwoch soll der 16. Streckenabschnitt der A100 zwischen Neukölln und Treptower Park eröffnet werden. Dagegen organisiert sich Protest.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Die Frage bewegt seit der Loveparade: Sind Raves politische Demos? Die Polizei Aachen hat der Krachparade diesen Status nicht zugestanden.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
