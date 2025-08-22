Mitglied jetzt!
News

Krachparade Aachen: Status als Tanzdemo aberkannt

Tom-Luca Freund

Die Aachener Krachparade ist nach Ansicht der Polizei keine politische Demonstration. Mit dieser Einordnung würden Privilegien wegfallen, die sich aus dem Demonstrationsrecht ergeben. Das sei „direkter Einschnitt in unsere gesellschaftliche und politische Teilhabe” und gefährde die Durchführung der Parade, heißt es in einem Statement der Initiative.

Eigentlich sollte die Krachparade am 6. September als „Tanzdemonstration für mehr kulturelle Freiräume” stattfinden. Verbunden damit waren Forderungen wie eine Senkung der Mehrwertsteuer für Clubs, die Öffnung von Kiosken am Sonntag oder der Wegfall der Sperrstunde in Aachen. Politische Unterstützung für die Einstufung als Tanzdemo kommt unter anderem von der Linken und der SPD in Aachen.

Die Krachparade findet seit 2019 in Aachen statt. Im letzten Jahr nahmen 5.000 Personen teil. Verschiedene lokale Kollektive beteiligen sich Jahr für Jahr an der Umsetzung der Parade. Ob die Krachparade dieses Jahr wie geplant stattfinden kann, ist noch unklar. Die Initiative geht rechtlich gegen die Beurteilung der Polizei vor.

Die Krachparade in Aachen (Foto: Krachparade)


Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves" angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves" angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.

Die Fassade des Mikropol am Nollendorfplatz (Foto: Instagram / mikropolberlin)

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

News Tom-Luca Freund -
Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.
Das Kwia am Berliner Maybachufer (Foto: Screenshot / Google Street View)

Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

News Katharina Pittack -
Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

News Tom-Luca Freund -
Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
Musicbox (Foto: Musicbox)

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

News Katharina Pittack -
Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
Wankelmut bei einem Open-Air im Strandbad Grünau (Foto: Instagram / wankelmut.berlin)

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

News Tom-Luca Freund -
Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
Das ÎleSoniq-Festival in Montréal (Foto: îLESONIQ / Facebook)

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

News Lea Jessen -
Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
The Blessed Madonna (Foto: Eva Pentel)

The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

News Katharina Pittack -
Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
Das Project im Jahr 2022 (Foto: Facebook / Chris Kernstock)

Project: Innsbrucker Club muss schließen

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.

