Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Die Berliner Clubszene bekommt Zuwachs: Anfang September eröffnet das Mikropol am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Das als „Eröffnungstanz” gelabelte Eröffnungswochenende vom 11. bis 14. September bietet ein Programm von Rap- und Punk-Konzerten über Paneltalks bis hin zu Clubveranstaltungen.

Einige bekannte Clubreihen finden im Mikropol ein neues Zuhause: Dazu gehören Variety, das bisher in der Renate in Friedrichshain zu finden war, oder die Veranstaltungsreihe Haus of Kirsch, die bis jetzt in der Phantom Bar stattfand. Die Venue möchte vor allem die „Eventsparten Konzerte, Corporate und Club” bedienen und im Clubbereich unter anderem queerfreundliche Techno- und House-Partys hosten.

Optisch möchte das Mikropol, das eine Kapazität von 250 Personen hat, an den Stil der Zwanzigerjahre anknüpfen. Das scheint auch vor dem Hintergrund des Ortes passend: Laut eigenen Angaben war am heutigen Mikropol-Standort im 20. Jahrhundert eine Kutschdurchfahrt neben dem ikonischen Schauspielhaus Metropol. Das Mikropol wird vom Berliner Konzertveranstalter Trinity Music betrieben.