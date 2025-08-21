Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

Tom-Luca Freund

Die Berliner Clubszene bekommt Zuwachs: Anfang September eröffnet das Mikropol am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Das als „Eröffnungstanz” gelabelte Eröffnungswochenende vom 11. bis 14. September bietet ein Programm von Rap- und Punk-Konzerten über Paneltalks bis hin zu Clubveranstaltungen.

Einige bekannte Clubreihen finden im Mikropol ein neues Zuhause: Dazu gehören Variety, das bisher in der Renate in Friedrichshain zu finden war, oder die Veranstaltungsreihe Haus of Kirsch, die bis jetzt in der Phantom Bar stattfand. Die Venue möchte vor allem die „Eventsparten Konzerte, Corporate und Club” bedienen und im Clubbereich unter anderem queerfreundliche Techno- und House-Partys hosten.

Optisch möchte das Mikropol, das eine Kapazität von 250 Personen hat, an den Stil der Zwanzigerjahre anknüpfen. Das scheint auch vor dem Hintergrund des Ortes passend: Laut eigenen Angaben war am heutigen Mikropol-Standort im 20. Jahrhundert eine Kutschdurchfahrt neben dem ikonischen Schauspielhaus Metropol. Das Mikropol wird vom Berliner Konzertveranstalter Trinity Music betrieben.

Die Fassade des Mikropol am Nollendorfplatz (Foto: Instagram / mikropolberlin)


News

Weiterlesen

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

News
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.

Jay Haze: DJ und Producer verstorben

News
Jay Haze zog in den Nullerjahren nach Berlin und machte sich als Minimal-Producer und -DJ einen Namen. Nun ist er verstorben.

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Project: Innsbrucker Club muss schließen

Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
Aphex Twin (Foto: Instagram / warprecords)

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

News Tom-Luca Freund -
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
Das Kwia am Berliner Maybachufer (Foto: Screenshot / Google Street View)

Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

News Katharina Pittack -
Die Betreiber:innen des Kwia suchen bereits nach einer neuen Location. Gleichzeitig erscheint die erste Compilation auf dem neuen Label.

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

News Tom-Luca Freund -
Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
Musicbox (Foto: Musicbox)

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

News Katharina Pittack -
Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
Wankelmut bei einem Open-Air im Strandbad Grünau (Foto: Instagram / wankelmut.berlin)

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

News Tom-Luca Freund -
Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
Das ÎleSoniq-Festival in Montréal (Foto: îLESONIQ / Facebook)

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

News Lea Jessen -
Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
The Blessed Madonna (Foto: Eva Pentel)

The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

News Katharina Pittack -
Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
Das Project im Jahr 2022 (Foto: Facebook / Chris Kernstock)

Project: Innsbrucker Club muss schließen

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv