Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Katharina Pittack

Der queere Musik- und Event-Space Kwia muss im kommenden Jahr voraussichtlich schließen, wie die Betreiber:innen auf Instagram mitteilen. Der Grund sind steigende Mieten am Berliner Maybachufer, die es unmöglich machen, den eigenen Werten treu zu bleiben und gleichzeitig niedrigschwelligen Zugang für Gäst:innen zu gewährleisten. Das endgültige Ende für das Kwia bedeutet die Schließung allerdings nicht. Die Betreiber:innen halten bereits nach einer neuen Location Ausschau.

Am 20. August feierte das Team des Kwia außerdem die Presale-Party zur ersten Label-Compilation KWIA001, die am 22. August erscheint. „Mehr als nur eine Platte, ist sie ein kollektives Geschenk von Künstler:innen, die diesem Raum über die Jahre ihren Klang, ihr Vertrauen und ihre Hingabe geschenkt haben”, heißt es im Statement auf Instagram. Auf der Compilation finden sich unter anderem Künstler:innen wie River Moon, Nick León, mobilegirl und Ben Bondy.

Das 2021 gegründete Kwia versteht sich als Ambient-fokussierte Listening Bar und Event Space in Neukölln. „Unser erstes Zuhause am Maybachufer 16 war nie nur ein Veranstaltungsort. Es wurde zu unserem Wohnzimmer: ein Raum, der mit bewusster Sanftheit gestaltet wurde, in dem ein eigener Klang und eine eigene Ambient-Kultur entstehen konnten”, schreibt das Team weiter.

Das Kwia am Berliner Maybachufer (Foto: Screenshot / Google Street View)


Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen
Aphex Twin (Foto: Instagram / warprecords)

Aphex Twin: Neuauflage von „Surfing on Sine Waves” angekündigt

News Tom-Luca Freund -
Das Album unter dem Polygon-Windows-Alias gilt als eine seiner einflussreichsten Arbeiten. Das Vinyl ist seit 1992 nicht mehr erhältlich.
Die Fassade des Mikropol am Nollendorfplatz (Foto: Instagram / mikropolberlin)

Mikropol: Neue Location in Schöneberg öffnet

News Tom-Luca Freund -
Am Eröffnungswochenende des Mikropol am Nollendorfplatz finden Konzerte und Clubveranstaltungen statt – auch von bekannten Kollektiven.

KitKatClub: Statement nach mutmaßlicher Vergewaltigung

News Tom-Luca Freund -
Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung im September sollen bei allen Partys im KitKatClub Awareness-Teams vor Ort sein.
Musicbox (Foto: Musicbox)

Musicbox: Lissaboner Traditionsclub schließt

News Katharina Pittack -
Die Musicbox gilt als fester Bestandteil der Clublandschaft von Lissabon. Ende September öffnen die Eigentümer:innen nun eine neue Location.
Wankelmut bei einem Open-Air im Strandbad Grünau (Foto: Instagram / wankelmut.berlin)

Strandbad Grünau: Petition gegen Lärm

News Tom-Luca Freund -
Gegen die regelmäßig am Strandbad Grünau stattfindenden Events der Reihe „Baden mit Musik" formiert sich Widerstand.
Das ÎleSoniq-Festival in Montréal (Foto: îLESONIQ / Facebook)

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

News Lea Jessen -
Auf der französischen Fête de la Musique wurden kürzlich bereits Vorfälle zur Anzeige gebracht. Nun werden weitere in Kanada vermutet.
The Blessed Madonna (Foto: Eva Pentel)

The Blessed Madonna: Festival-Auftritt aufgrund politischer Einschränkungen abgesagt

News Katharina Pittack -
Superstruct ist Eigentümer des Boardmasters. Dort sagte The Blessed Madonna nun ab, weil man ihr politische Botschaften verbot.
Das Project im Jahr 2022 (Foto: Facebook / Chris Kernstock)

Project: Innsbrucker Club muss schließen

News Tom-Luca Freund -
Das Clubsterben macht auch vor Österreich nicht Halt. Dort muss mit dem Project eine Institution der Tiroler Untergrundkultur schließen.

