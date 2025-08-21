Kwia: Berliner Listening Space muss 2026 vermutlich schließen

Der queere Musik- und Event-Space Kwia muss im kommenden Jahr voraussichtlich schließen, wie die Betreiber:innen auf Instagram mitteilen. Der Grund sind steigende Mieten am Berliner Maybachufer, die es unmöglich machen, den eigenen Werten treu zu bleiben und gleichzeitig niedrigschwelligen Zugang für Gäst:innen zu gewährleisten. Das endgültige Ende für das Kwia bedeutet die Schließung allerdings nicht. Die Betreiber:innen halten bereits nach einer neuen Location Ausschau.

Am 20. August feierte das Team des Kwia außerdem die Presale-Party zur ersten Label-Compilation KWIA001, die am 22. August erscheint. „Mehr als nur eine Platte, ist sie ein kollektives Geschenk von Künstler:innen, die diesem Raum über die Jahre ihren Klang, ihr Vertrauen und ihre Hingabe geschenkt haben”, heißt es im Statement auf Instagram. Auf der Compilation finden sich unter anderem Künstler:innen wie River Moon, Nick León, mobilegirl und Ben Bondy.

Das 2021 gegründete Kwia versteht sich als Ambient-fokussierte Listening Bar und Event Space in Neukölln. „Unser erstes Zuhause am Maybachufer 16 war nie nur ein Veranstaltungsort. Es wurde zu unserem Wohnzimmer: ein Raum, der mit bewusster Sanftheit gestaltet wurde, in dem ein eigener Klang und eine eigene Ambient-Kultur entstehen konnten”, schreibt das Team weiter.