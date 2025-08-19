The Blessed Madonna hat kurzfristig ihren Auftritt auf dem südenglischen Festival Boardmasters abgesagt. Der Grund: Die US-amerikanische DJ sollte eine „Show Stop Procedure Acknowledgement” unterschreiben. Damit hätte sie bestätigen sollen, politische oder symbolische Botschaften während ihres Sets nur im Rahmen der Festival- und Regierungsrichtlinien einzusetzen.

„Ich unterschreibe keinen Scheiß. Free Palestine” steht am Ende ihres Instagram-Statements. In derselben Mitteilung kritisierte The Blessed Madonna die Entscheidung der britischen Regierung, die Aktivist:innengruppe Palestine Action mit einer Terrororganisation gleichzusetzen. In der Show-Stop-Erklärung hieß es: Alle politischen Aussagen, Sprechchöre oder Gesten würden beobachtet, aber die Show werde nur gestoppt, wenn ein rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Verstoß vorliege.

Nach ihrer Absage bot The Blessed Madonna ihren Fans eine Entschädigung an: „Wenn du ein Ticket für Boardmasters gekauft hast, um mein Set heute Abend zu sehen, dann schick mir gerne per DM ein Foto von dir mit deinem Ticket. Ich werde es für dich wiedergutmachen – mit Gästeliste irgendwo, einem T-Shirt oder etwas anderem ganz Besonderem. Denn das ist nicht deine Schuld, und mir liegt dein Glück am Herzen”, postete sie auf Instagram.

The Blessed Madonna (Foto: Instagram / The Blessed Madonna)

Die Verantwortlichen des Festivals schreiben auf der Website, dass Boardmasters unabhängig betrieben wird und ein kleines Team die Kontrolle über Line-up, Partnerschaften und Entscheidungen hat, unabhängig von externen Investoren. Das Festival stehe für Sicherheit, Inklusivität und Meinungsfreiheit und distanziere sich von Handlungen, die diesen Werten widersprechen. Angesichts der humanitären Krise in Gaza bekenne sich Boardmasters zu moralischer Verantwortung und Solidarität mit den Palästinenser:innen.

Nach der Absage von The Blessed Madonna gab auch die Band The Menstrual Cramps bekannt, nicht beim Boardmasters aufzutreten. Die Gründe: Israelische Surfer:innen nehmen am Festival teil, außerdem wurden Forderungen der sogenannten Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel nicht erfüllt.

Das Boardmasters findet seit 1981 im Küstenort Newquay in Cornwall statt. Es hat sich von einem reinen Surf-Wettbewerb zu einem der größten Surf- und Musikfestivals Großbritanniens entwickelt, zieht jährlich rund 50.000 Besucher:innen an, und präsentiert auf zehn Bühnen internationale Acts.

