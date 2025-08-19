Mitglied jetzt!
Project: Innsbrucker Club muss schließen

Tom-Luca Freund

Der Innsbrucker Club Project kommt nicht aus seiner Sommerpause zurück. Eine „Veränderung in der Clubkultur” machen die Betreiber:innen als Grund für die Schließung aus. „Die Selbstverständlichkeit, in den Club zu gehen, hat sich verschoben. Oft wird von jedem Abend ein Entertainment-Level erwartet, das ein kleiner Club wie unserer nicht leisten kann”, heißt es in dem Statement.

Der Menschen, die hinter dem Club stehen, werden weiterhin in der Tiroler Clubszene aktiv bleiben. „Das hier ist kein endgültiger Abschied”, heißt es dazu. So wollen viele der Beteiligten Räume suchen, um weiterhin Untergrundkultur in Innsbruck am Leben zu erhalten.

Das Project war vor allem für seinen breiten Genremix bekannt. Der Club, der zentral an der Innsbrucker Bogenmeile gelegen war, beherbergte unter anderem mit Deep Jackin‘ Acid eine renommierte Partyreihe zu House und Acid, genauso fanden Techno, Hip-Hop oder Jungle im Programm statt.

Das Project im Jahr 2022 (Foto: Facebook / Chris Kernstock)


Der Zeltplatz des Echelon Festivals am Samstagmorgen (Foto: Alyssa Haley / TikTok)

Echelon: Festival-Samstag wegen Unwetter abgebrochen

News Lea Jessen -
Starkregen hat die Zelte der Besucher:innen beschädigt und die Infrastruktur lahmgelegt – das Echelon musste unerwartet pausieren.
Illegaler Rave in Cour-et-Buis (Foto: Instagram / secouristes_vizillois_ffss38)

Frankreich: Illegaler Rave trotz Waldbrandgefahr

News Tom-Luca Freund -
Im Südosten des Landes herrscht seit Tagen eine Hitzewelle. Die Polizei war beim Rave vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu halten.
Der Eingang des Studio 56 (Foto: Andreas Diermeier/ Google)

Studio 56: Koblenzer Techno-Club pausiert auf unbestimmte Zeit

News Tom-Luca Freund -
Auch vor Rheinland-Pfalz macht das Clubsterben keinen Halt. Mit dem Studio 56 könnte ein wichtiger Ort für Subkultur bald Geschichte sein.
Die Regierung Ecuadors reagiert seit vergangenem Jahr mit militärischer Präsenz auf die wachsende Bedrohung durch Drogengangs und organisierte Kriminalität (Foto: Carlos Silva/ Presidencia de la República del Ecuador)

Ecuador: Acht Tote nach Schießerei vor Nachtclub

News Die Redaktion -
Ein bewaffneter Angriff in Santa Lucía in der Provinz Guayas fordert mehrere Opfer, darunter der Besitzer einer Diskothek.
Die Bühne SHANGRI-LA auf dem WeGoApart with ART-Festival 2023 (Foto: WeGoApart with ART / Hilde Weiler)

Löbau: Streit über Lärm auf sächsischem Alternativ-Festival

News Tom-Luca Freund -
Anwohner:innen fordern Konsequenzen nach dem WeGoApart with ART am Wochenende. Zu Verstößen gegen Auflagen kam es anscheinend aber nicht.
Die Autobahn am Dreieck München-Feldmoching (Foto: Google Street View)

München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

News Lea Jessen -
Besucher:innen eines Raves bei München-Feldmoching verließen das Gelände über die Autobahn – die Polizei musste den Verkehr sichern.
Street Parade 2025 (Foto: Street Parade)

Street Parade Zürich: Veranstalter, Rettungsdienst und Polizei ziehen Bilanz

News Tom-Luca Freund -
Mit der Street Parade fand am vergangenen Samstag die größte Techno-Parade der Welt statt – größtenteils ohne Zwischenfälle.
Hat auch gewonnen: Das Kollektiv TREASON (Foto: Clubcommission)

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

News Lea Jessen -
Die Jury hat entschieden: Sechs Kollektive werden das Programm in der Alten Feuerwache gestalten.

