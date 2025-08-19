Project: Innsbrucker Club muss schließen

Der Innsbrucker Club Project kommt nicht aus seiner Sommerpause zurück. Eine „Veränderung in der Clubkultur” machen die Betreiber:innen als Grund für die Schließung aus. „Die Selbstverständlichkeit, in den Club zu gehen, hat sich verschoben. Oft wird von jedem Abend ein Entertainment-Level erwartet, das ein kleiner Club wie unserer nicht leisten kann”, heißt es in dem Statement.

Der Menschen, die hinter dem Club stehen, werden weiterhin in der Tiroler Clubszene aktiv bleiben. „Das hier ist kein endgültiger Abschied”, heißt es dazu. So wollen viele der Beteiligten Räume suchen, um weiterhin Untergrundkultur in Innsbruck am Leben zu erhalten.

Das Project war vor allem für seinen breiten Genremix bekannt. Der Club, der zentral an der Innsbrucker Bogenmeile gelegen war, beherbergte unter anderem mit Deep Jackin‘ Acid eine renommierte Partyreihe zu House und Acid, genauso fanden Techno, Hip-Hop oder Jungle im Programm statt.