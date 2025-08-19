Mitglied jetzt!
News

Needle-Spiking: Sechs mutmaßliche Fälle bei Festival in Montréal

Lea Jessen

Auf dem Festival ÎleSoniq im kanadischen Montréal kam es zu sechs mutmaßlichen Vergiftungsfällen. Die Betroffenen berichten von Einstichschmerzen sowie Einstichstellen in den Armen oder im Rücken sowie anschließendem Schwindel. Allerdings sei es noch zu früh, um einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen zu bestätigen oder weitere Details bekannt zu geben, betonten die Behörden.

Die Verantwortlichen des Festivals, das am 9. und 10. August stattfand, zeigten sich nach Bekanntwerden der Vorfälle besorgt. Man arbeite eng mit medizinischem Personal vor Ort, der Polizei sowie einer Präventionsgruppe zusammen, wie es in einem Statement auf Instagram heißt. Die „Sicherheit unserer Festivalbesucher:innen hat oberste Priorität”, betont das ÎleSoniq.

ÎleSoniq ist ein kanadisches Musikfestival, das sich auf elektronische Musik spezialisiert hat und seit 2014 im Parc Jean-Drapeau in Montréal stattfindet.  Dieses Jahr traten unter anderem Sara Landry und Kaskade auf.

Informationen zu Fällen von sogenanntem Needle Spiking haben wir 2022 bereits hier zusammengefasst.

Das ÎleSoniq in Montréal (Foto: îLESONIQ / Facebook)


