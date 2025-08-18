Frankreich: Illegaler Rave trotz Waldbrandgefahr

Am Freitagabend fand im französischen Cour-et-Buis ein illegaler Rave mit rund 1.000 Personen statt. Der Ort liegt im südöstlich gelegenen Département de l’Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes und hat seit einiger Zeit mit einer Hitzewelle zu kämpfen, dementsprechend ist das Waldbrandrisiko. Die Gendarmerie stellte rund um das Gelände ein großes Aufgebot auf, um das Geschehen unter Kontrolle zu behalten. Der Rave ging bis zum Samstagabend weiter.

Neu hinzukommenden Raver:innen sollte durch die Polizei der Zugang zum Gelände verwehrt werden, Ziel des Einsatzes waren ebenfalls Personen-, Alkohol- und Drogenkontrollen der an- und abfahrenden Raver:innen. Bei einer Kontrolle wurde ein Gendarm durch Wurfgeschosse am Ellbogen verletzt, außerdem wurden fünf Fahrzeuge der Gendarmerie beschädigt. Die Ermittlungen in diesen Fällen laufen.