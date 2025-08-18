Mitglied jetzt!
Frankreich: Illegaler Rave trotz Waldbrandgefahr

Tom-Luca Freund

Am Freitagabend fand im französischen Cour-et-Buis ein illegaler Rave mit rund 1.000 Personen statt. Der Ort liegt im südöstlich gelegenen Département de l’Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes und hat seit einiger Zeit mit einer Hitzewelle zu kämpfen, dementsprechend ist das Waldbrandrisiko. Die Gendarmerie stellte rund um das Gelände ein großes Aufgebot auf, um das Geschehen unter Kontrolle zu behalten. Der Rave ging bis zum Samstagabend weiter.

Neu hinzukommenden Raver:innen sollte durch die Polizei der Zugang zum Gelände verwehrt werden, Ziel des Einsatzes waren ebenfalls Personen-, Alkohol- und Drogenkontrollen der an- und abfahrenden Raver:innen. Bei einer Kontrolle wurde ein Gendarm durch Wurfgeschosse am Ellbogen verletzt, außerdem wurden fünf Fahrzeuge der Gendarmerie beschädigt. Die Ermittlungen in diesen Fällen laufen.

Illegaler Rave in Cour-et-Buis (Foto: Instagram / secouristes_vizillois_ffss38)


Die Regierung Ecuadors reagiert seit vergangenem Jahr mit militärischer Präsenz auf die wachsende Bedrohung durch Drogengangs und organisierte Kriminalität (Foto: Carlos Silva/ Presidencia de la República del Ecuador)

Ecuador: Acht Tote nach Schießerei vor Nachtclub

News Die Redaktion -
Ein bewaffneter Angriff in Santa Lucía in der Provinz Guayas fordert mehrere Opfer, darunter der Besitzer einer Diskothek.
Die Bühne SHANGRI-LA auf dem WeGoApart with ART-Festival 2023 (Foto: WeGoApart with ART / Hilde Weiler)

Löbau: Streit über Lärm auf sächsischem Alternativ-Festival

News Tom-Luca Freund -
Anwohner:innen fordern Konsequenzen nach dem WeGoApart with ART am Wochenende. Zu Verstößen gegen Auflagen kam es anscheinend aber nicht.
Die Autobahn am Dreieck München-Feldmoching (Foto: Google Street View)

München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

News Lea Jessen -
Besucher:innen eines Raves bei München-Feldmoching verließen das Gelände über die Autobahn – die Polizei musste den Verkehr sichern.
Street Parade 2025 (Foto: Street Parade)

Street Parade Zürich: Veranstalter, Rettungsdienst und Polizei ziehen Bilanz

News Tom-Luca Freund -
Mit der Street Parade fand am vergangenen Samstag die größte Techno-Parade der Welt statt – größtenteils ohne Zwischenfälle.
Hat auch gewonnen: Das Kollektiv TREASON (Foto: Clubcommission)

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

News Lea Jessen -
Die Jury hat entschieden: Sechs Kollektive werden das Programm in der Alten Feuerwache gestalten.
In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

News Lea Jessen -
Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

News Lea Jessen -
Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
Die Fassade der Halle am Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News Lea Jessen -
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.

