Studio 56: Koblenzer Techno-Club pausiert auf unbestimmte Zeit

Der Koblenzer Techno-Club Studio 56 legt ab September eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. „Ob – und wann – wir zurückkehren, steht in den Sternen”, heißt es im Statement. Als Grund für die Pause nennt der Club strenge Behördenauflagen, regelmäßige Kontrollen, finanzielle Belastungen, ausufernde Bürokratie und rückläufige Besucherzahlen. Die Zeit sei gekommen, „ehrlich zu sich selbst zu sein und loszulassen.”

Vor dem Start der unbestimmt langen Pause soll es noch zwei Partys im Studio 56 geben: Am 5. September findet die Partyreihe „Hardrevolution” statt. Eine Nacht später feiert man in Koblenz einen Abschiedsrave mit dem Dortmunder Techno-DJ PLOYZZ.

Das Studio 56 beschreibt sich selbst als Club „für die Underground-Techno-Szene”. Der musikalische Fokus liegt auf Hardtechno, Industrial und Schranz. Für die Clubszene in Koblenz ist das schon die zweite Schließung innerhalb dieses Jahres: Im April musste die Nachtarena, früher bekannt als Agostea, nach einem Wasserschaden schließen.