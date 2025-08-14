Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Studio 56: Koblenzer Techno-Club pausiert auf unbestimmte Zeit

Tom-Luca Freund

Der Koblenzer Techno-Club Studio 56 legt ab September eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. „Ob – und wann – wir zurückkehren, steht in den Sternen”, heißt es im Statement. Als Grund für die Pause nennt der Club strenge Behördenauflagen, regelmäßige Kontrollen, finanzielle Belastungen, ausufernde Bürokratie und rückläufige Besucherzahlen. Die Zeit sei gekommen, „ehrlich zu sich selbst zu sein und loszulassen.”

Vor dem Start der unbestimmt langen Pause soll es noch zwei Partys im Studio 56 geben: Am 5. September findet die Partyreihe „Hardrevolution” statt. Eine Nacht später feiert man in Koblenz einen Abschiedsrave mit dem Dortmunder Techno-DJ PLOYZZ.

Das Studio 56 beschreibt sich selbst als Club „für die Underground-Techno-Szene”. Der musikalische Fokus liegt auf Hardtechno, Industrial und Schranz. Für die Clubszene in Koblenz ist das schon die zweite Schließung innerhalb dieses Jahres: Im April musste die Nachtarena, früher bekannt als Agostea, nach einem Wasserschaden schließen.

Der Eingang des Studio 56 (Foto: Andreas Diermeier/ Google)


News

Weiterlesen

Löbau: Streit über Lärm auf sächsischem Alternativ-Festival

News
Anwohner:innen fordern Konsequenzen nach dem WeGoApart with ART am Wochenende. Zu Verstößen gegen Auflagen kam es anscheinend aber nicht.

Löbau: Streit über Lärm auf sächsischem Alternativ-Festival

News
Anwohner:innen fordern Konsequenzen nach dem WeGoApart with ART am Wochenende. Zu Verstößen gegen Auflagen kam es anscheinend aber nicht.

München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

Besucher:innen eines Raves bei München-Feldmoching verließen das Gelände über die Autobahn – die Polizei musste den Verkehr sichern.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Street Parade 2025: Veranstalter, Rettungsdienst und Polizei ziehen Bilanz

Mit der Street Parade fand am vergangenen Samstag die größte Techno-Parade der Welt statt – größtenteils ohne Zwischenfälle.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

Die Jury hat entschieden: Sechs Kollektive werden das Programm in der Alten Feuerwache gestalten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen
Die Autobahn am Dreieck München-Feldmoching (Foto: Google Street View)

München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

News Lea Jessen -
Besucher:innen eines Raves bei München-Feldmoching verließen das Gelände über die Autobahn – die Polizei musste den Verkehr sichern.
Street Parade 2025 (Foto: Street Parade)

Street Parade 2025: Veranstalter, Rettungsdienst und Polizei ziehen Bilanz

News Tom-Luca Freund -
Mit der Street Parade fand am vergangenen Samstag die größte Techno-Parade der Welt statt – größtenteils ohne Zwischenfälle.
Hat auch gewonnen: Das Kollektiv TREASON (Foto: Clubcommission)

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

News Lea Jessen -
Die Jury hat entschieden: Sechs Kollektive werden das Programm in der Alten Feuerwache gestalten.
In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

News Lea Jessen -
Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

News Lea Jessen -
Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
Die Fassade der Halle am Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News Lea Jessen -
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

News Lea Jessen -
Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News Katharina Pittack -
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv