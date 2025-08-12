München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei eine illegale Open-Air-Veranstaltung in einem Waldstück nahe dem Autobahndreieck München-Feldmoching aufgelöst. Die Polizei konnte die Location nur ausmachen, weil Besucher:innen die Party über den nahegelegenen Autobahnstreifen verließen. Gegen den 26-jährigen Veranstalter des Raves wird nun unter anderem wegen Naturschutzverstößen ermittelt.

Die Polizei hatte die Musik nur durch Zufall gehört, als sie den Seitenstreifen der Autobahn bei München nach einem Anruf kontrolliert hatte. Während der Seitenstreifen wegen „potenzieller Lebensgefahr” gesichert wurde und Autofahrer:innen gewarnt wurden, wurde auch die Feier aufgelöst. Die Beamten notierten die Personalien der übrigen Besucher:innen. Alle hätten kooperiert, Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz habe es laut Polizei keine gegeben. Der Veranstalter muss sich allerdings wegen Ordnungswidrigkeiten verantworten.