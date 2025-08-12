Mitglied jetzt!
München-Feldmoching: Illegaler Rave von Polizei aufgelöst

Lea Jessen

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei eine illegale Open-Air-Veranstaltung in einem Waldstück nahe dem Autobahndreieck München-Feldmoching aufgelöst. Die Polizei konnte die Location nur ausmachen, weil Besucher:innen die Party über den nahegelegenen Autobahnstreifen verließen. Gegen den 26-jährigen Veranstalter des Raves wird nun unter anderem wegen Naturschutzverstößen ermittelt.

Die Polizei hatte die Musik nur durch Zufall gehört, als sie den Seitenstreifen der Autobahn bei München nach einem Anruf kontrolliert hatte. Während der Seitenstreifen wegen „potenzieller Lebensgefahr” gesichert wurde und Autofahrer:innen gewarnt wurden, wurde auch die Feier aufgelöst. Die Beamten notierten die Personalien der übrigen Besucher:innen. Alle hätten kooperiert, Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz habe es laut Polizei keine gegeben. Der Veranstalter muss sich allerdings wegen Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Die Autobahn am Dreieck München-Feldmoching (Foto: Google Street View)


In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
Die Fassade der Halle am Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Urban Rumble Party (Foto: Instagram)

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.

