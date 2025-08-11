Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

Lea Jessen

Die Wiener Clubszene bekommt einen Neuzugang: Aus dem ehemaligen Bierlokal Gürtelbräu in den Stadtbahnbögen wird ab dem 15. August ein Ort für „Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunstevents, Proben und Lesungen”.

Das Grand Opening findet am Abend des Gürtel Nightwalks, am 30. August statt. Dann treten Marbelite, Matho, Sun State of Mind und Kollektiv Bassbehörde auf. Beim Soft Opening am 21. August sind die Wiener Funk-Band Alpha Defizit und die DJs Hogus Pogus und schwmmr zu hören.

Katharina Lacic, die schon zehn Jahre im Gürtelbräu gearbeitet hat, steigt auch als Mitbetreiberin des Lokals ein. Inspiration dafür fand sie mit ihrem Partner in Budapest, in einem Lokal „mit Lichtkunst, Pflanzen, gemütlicher Atmosphäre”. Später kam der Name hinzu, er bezieht sich auf Lucia, eine Heilige: „Lucia steht für Sichtbarkeit, Wärme, Zukunft. Genau das wollen wir auch – nur eben am Gürtel”, so Lacic gegenüber der österreichischen Boulevardzeitung Heute im oben verlinkten Beitrag.

Lacic hat ihre Masterarbeit über das Thema Nachhaltigkeit geschrieben, deshalb gibt es im Club energiesparende Kühlschränke, Bier aus einer Brauerei, die nur zwei Kilometer entfernt liegt und frisch gekochtes, veganes Essen, etwa Dal. Man wolle einen Ort wieder mit Leben füllen, der sich vom Corona-Einbruch nicht erholen konnte. „Ein Club darf kein leerstehender Raum sein”, so Lacic. „Wir wollen ihn mit der Community teilen”.

Hier findet ihr Infos zu den kommenden Events.

In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)


News

Weiterlesen

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

News Lea Jessen -
Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News Katharina Pittack -
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News Lea Jessen -
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Urban Rumble Party (Foto: Instagram)

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

News Katharina Pittack -
Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

News Tom-Luca Freund -
Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
Anima Gründer Jin-Su (Foto: SoundCloud)

ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

News Katharina Pittack -
Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
14th Place in Los Angeles (Foto: Street View)

Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

News Lea Jessen -
In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
Amphetamin (Foto: wikipedia / DMTrott)

Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

News Lea Jessen -
Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv