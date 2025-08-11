Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

Die Wiener Clubszene bekommt einen Neuzugang: Aus dem ehemaligen Bierlokal Gürtelbräu in den Stadtbahnbögen wird ab dem 15. August ein Ort für „Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunstevents, Proben und Lesungen”.

Das Grand Opening findet am Abend des Gürtel Nightwalks, am 30. August statt. Dann treten Marbelite, Matho, Sun State of Mind und Kollektiv Bassbehörde auf. Beim Soft Opening am 21. August sind die Wiener Funk-Band Alpha Defizit und die DJs Hogus Pogus und schwmmr zu hören.

Katharina Lacic, die schon zehn Jahre im Gürtelbräu gearbeitet hat, steigt auch als Mitbetreiberin des Lokals ein. Inspiration dafür fand sie mit ihrem Partner in Budapest, in einem Lokal „mit Lichtkunst, Pflanzen, gemütlicher Atmosphäre”. Später kam der Name hinzu, er bezieht sich auf Lucia, eine Heilige: „Lucia steht für Sichtbarkeit, Wärme, Zukunft. Genau das wollen wir auch – nur eben am Gürtel”, so Lacic gegenüber der österreichischen Boulevardzeitung Heute im oben verlinkten Beitrag.

Lacic hat ihre Masterarbeit über das Thema Nachhaltigkeit geschrieben, deshalb gibt es im Club energiesparende Kühlschränke, Bier aus einer Brauerei, die nur zwei Kilometer entfernt liegt und frisch gekochtes, veganes Essen, etwa Dal. Man wolle einen Ort wieder mit Leben füllen, der sich vom Corona-Einbruch nicht erholen konnte. „Ein Club darf kein leerstehender Raum sein”, so Lacic. „Wir wollen ihn mit der Community teilen”.

Hier findet ihr Infos zu den kommenden Events.