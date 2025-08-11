Mitglied jetzt!
Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

Lea Jessen

Im Juli hatten die Clubcommission und das Torhaus Berlin einen Open Call für Berliner Kollektive, Crews und Initiativen aus dem Bereich der Clubkultur veröffentlicht. Im Rahmen einer temporären Zwischennutzung der alten Feuerwache auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof werden insgesamt sechs Veranstaltungstermine zwischen August und Oktober 2025 vergeben.

Nun ist die Entscheidung ist gefallen: Eine unabhängige Jury – bestehend aus Yuko Asanuma, Karoline Lucks und Zoe Uellendahl – hat die Termine an sechs Kollektive vergeben, „die mit solidarischen, nicht-kommerziellen Konzepten überzeugten”, heißt es in der Pressemeldung der Clubcommission.

Namentlich sind das Fiestuki, VUULVA Power & BerlanAllee Studio, Cassette Heads Sessions, MILK ME, TREASON und MUSTER x CURA Berlin. Sie konnten sich gegen 210 Mitbewerber:innen durchsetzen.

Das Projekt wird von der Lotto-Stiftung gefördert und mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt realisiert.

Hat auch gewonnen: Das Kollektiv TREASON (Foto: Clubcommission)


In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

News Lea Jessen -
Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

News Lea Jessen -
Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
Die Fassade der Halle am Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News Lea Jessen -
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

News Lea Jessen -
Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News Katharina Pittack -
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News Lea Jessen -
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Urban Rumble Party (Foto: Instagram)

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

News Katharina Pittack -
Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

News Tom-Luca Freund -
Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.

