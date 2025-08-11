Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

Im Juli hatten die Clubcommission und das Torhaus Berlin einen Open Call für Berliner Kollektive, Crews und Initiativen aus dem Bereich der Clubkultur veröffentlicht. Im Rahmen einer temporären Zwischennutzung der alten Feuerwache auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof werden insgesamt sechs Veranstaltungstermine zwischen August und Oktober 2025 vergeben.

Nun ist die Entscheidung ist gefallen: Eine unabhängige Jury – bestehend aus Yuko Asanuma, Karoline Lucks und Zoe Uellendahl – hat die Termine an sechs Kollektive vergeben, „die mit solidarischen, nicht-kommerziellen Konzepten überzeugten”, heißt es in der Pressemeldung der Clubcommission.

Namentlich sind das Fiestuki, VUULVA Power & BerlanAllee Studio, Cassette Heads Sessions, MILK ME, TREASON und MUSTER x CURA Berlin. Sie konnten sich gegen 210 Mitbewerber:innen durchsetzen.

Das Projekt wird von der Lotto-Stiftung gefördert und mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt realisiert.