News

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

Lea Jessen

Nachdem am 16. Juli die Hauptbühne des Tomorrowland abgebrannt war, äußert die Staatsanwaltschaft Antwerpen nun einen Verdacht auf mögliche Sicherheitsverstöße bei der Lagerung von Pyrotechnik.

Dies geht aus einem geleakten internen Schreiben des belgischen Wirtschaftsministeriums an die Staatsanwaltschaft hervor, so The Brussels Times. Es sind angeblich drei Vorschriften missachtet worden: Das Feuerwerk war frei zugänglich, es wurde zu früh angeliefert und die zuständige Behörde, der FPS Security Control Service, wurde nicht informiert.

Die Untersuchungen der Brandursachen laufen noch. Es ist also noch unklar, ob die Pyrotechnik in einem Zusammenhang mit dem Feuer steht. Auch das Festival selbst äußert sich nicht.

Das Tomorrowland fand als eines der größten Festivals für elektronische Musik am dritten und vierten Juli-Wochenende mit einer alternativen Hauptbühne statt, die innerhalb von zwei Tagen gebaut wurde.

Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)


News

Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News Katharina Pittack -
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News Lea Jessen -
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Urban Rumble Party (Foto: Instagram)

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

News Katharina Pittack -
Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

News Tom-Luca Freund -
Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
Anima Gründer Jin-Su (Foto: SoundCloud)

ANIMA: Ernste Anschuldigungen gegen Gründer Jin-Su

News Katharina Pittack -
Ehemalige Partner, darunter auch die ELSE, distanzieren sich öffentlich und beenden die Zusammenarbeit mit dem Berliner Kollektiv.
14th Place in Los Angeles (Foto: Street View)

Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

News Lea Jessen -
In Downtown LA sind illegale Warehouse-Partys längst keine Seltenheit mehr. Auf einer dieser Partys kam es am Montag zu einer Schießerei.
Amphetamin (Foto: wikipedia / DMTrott)

Bingen: Festnahme nach erneutem Drogenfund

News Lea Jessen -
Erst letzte Woche wurden zehn Kilogramm Kokain in Worms sichergestellt. Nun stellt die Polizei mehr als zehn Kilogramm Amphetamin sicher.
Der Feinkost-Club in Ballenstedt (Foto: Facebook / Feinkost Club)

Feinkost: Doku über Harzer DIY-Club erschienen

News Lea Jessen -
Aus einer leerstehenden Fleischerei in Ballenstedt entstand der Feinkost-Club, ein Hotspot für elektronische Musik in der Provinz.

