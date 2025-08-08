Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

Am 22. August findet in der Halle am Berghain die zweite Ausgabe der Orchestral Sessions statt. In vollständiger Dunkelheit trifft ein Streichorchester auf siebzehn handgefertigte Gongs. Unter der Leitung von Avi Caspi erklingen Werke von Giacinto Scelsi, Iannis Xenakis und Tōru Takemitsu, ergänzt durch Caspis eigene Kompositionen.

Die Halle am Berghain wird durch die Dunkelheit und die Begrenzung des Ticketkontingent dabei selbst als akustischer Organismus erfahren. „Die Musik formt den Raum und der Raum formt die Musik”, heißt es auf der Website. Man wolle die Gegenwart, Empfindung und Wahrnehmung der Besucher:innen zu einem atmosphärischen Erlebnis vereinen.

Hier kommt ihr zu den Tickets für 44 Euro.