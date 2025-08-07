UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

Unter dem Motto „UKW bleibt” rufen die Betreiber:innen des Rostocker Kunst- und Kulturvereins Kraftwerk e.V., zu Spenden gegen eine drohende Schließung auf. Der Club habe mit ausbleibenden Besucher:innen und der Deckung laufender Kosten zu kämpfen, wie es in dem Statement heißt. Mit dem Spendenaufruf erhofft sich der Verein eine langfristige Sicherung des Grundbetriebs.

„Unser Ziel ist es, in Rostock weiterhin einen Ort für authentische Techno-Subkultur zu schaffen: unabhängig von Trends oder Szenedruck”, heißt es auf der Homepage. Die Spenden sollen unmittelbar in die Aufrechterhaltung des Betriebs fließen. Sollte das gelingen, wolle man das ehemalige Kraftwerk außerdem ​​renovieren.

Der UKW Club ist seit nunmehr 11 Jahren eine renommierte Größe in der Norddeutschen Technoszene und zeichnet sich durch seinen charaktergebenden ehrenamtlichen Betrieb aus. Der Club besteht aus 80 aktiven Vereinsmitgliedern und betreibt das hauseigene Label UKW49b.

Hier kommt ihr zum Spendenaufruf.

