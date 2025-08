Los Angeles: Tote und Verletzte bei Schießerei auf Warehouse-Party

Auf einer inoffiziellen Warehouse-Party in Downtown Los Angeles wurden am frühen Montag zwei Menschen erschossen und sechs weitere verletzt. Die Veranstaltung im 14th Place am Südende von Downtown LA wurde zunächst gegen 23 Uhr von der Polizei aufgelöst, nachdem eine bewaffnete Person das Gelände betreten hatte. Diese wurde vor Ort festgenommen. Etwa zwei Stunden später fielen vor dem Gebäude Schüsse. Ein junger Mann starb noch am Tatort, eine Frau um die 50 erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Zunächst war berichtet worden, dass es sich bei der Veranstaltung um eine inoffizielle Afterparty des Hard Summer Festivals handelte, bei dem unter anderem DJs wie Marlon Hoffstadt, Malugi und Sara Landry aufgetreten waren. Der Veranstalter widersprach allerdings. Laut der örtlichen Polizei soll es sich um eine „Hood Day”-Feier einer örtlichen Gang gehandelt haben.