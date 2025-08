HHV STORE: SOUNDBOKS-Store-Takeover mit Marie Montexier & Jana Falcon

Am 16. August treten Marie Montexier und Jana Falcon im Rahmen von „Wax Wonders” im HHV STORE in Berlin-Friedrichshain auf. Anlass ist die Vorstellung der Lightboks von SOUNDBOKS – eines neuartigen Beleuchtungssystems, das eine DIY-Party zur veritablen Festivalerfahrung macht.

Beim HHV-Instore-Event mit Marie Montexier, Jana Falcon und SOUNDBOKS kommen an einem Samstagnachmittag vier Akteur:innen zusammen, die verkörpern, was elektronische Musik heute stark und unnachahmlich macht. Die Musiker:innen und Brands stehen für ein kompromissloses Verständnis von elektronischer Musik und einen liebevollen Umgang mit der Kultur, die um sie herum entstanden ist.

Marie Montexier und Jana Falcon verkörpern das Selbstverständnis einer jungen DJ-Generation, für die Vinyl im Zentrum steht. Die meist schwarzen Scheiben verkörpern eine Wertschätzung von Musik und Musiker:innen, die in der digitalen Welt immer seltener zu finden ist. Marie Montexier verfolgt dabei einen eklektischen Techno-Sound und hat keine Scheu, sich in analogen Klanggebilden zu verlieren, die ebenso fordernd wie charmant sind. Jana Falcon wurde im Nachtleben von Frankfurt am Main und Offenbach sozialisiert, ihr ungewöhnlich UK-affines Repertoire reicht von UK Garage über House bis hin zu Disco. Die beiden sind nicht nur als DJs und Produzentinnen aktiv, sondern setzen sich darüber hinaus auch für die Szene ein: Falcon ist Vinylschnitt-Ingenieurin, Montexier kuratiert ihr eigenes Label Paryìa und veranstaltet Partys, mit denen sie Kolleg:innen eine Plattform bietet.

Jana Falcon (Foto: Presse)

Bei der Live-Ausgabe von „Wax Wonders” sind die beiden DJ-Persönlichkeiten auf eine Weise zu erleben, die Feiernden meistens versagt bleibt: Besucher:innen hören die beiden nicht nur als DJs, sondern bekommen mit, wie sie über ihre Lieblingsplatten sprechen und erklären, welch einzigartige Anziehung bestimmte Vinyls auf sie ausüben.

Als krönenden Abschluss performen die beiden jeweils ein Vinyl-Only-Set im HHV STORE, der Berliner Institution, die seit 2002 Subkulturen mit einer Mischung aus Plattenladen und Premium-Streetwear-Shop prägt. Durch sorgfältige Kuration und zahlreiche kostenlose Instore-Events hat sich der Store als feste Größe in der Szene etabliert. Ein wichtiger Baustein ist dabei das 150.000 Titel umfassende Vinyl-Repertoire, das in einem gigantischen Warehouse in Berlin-Marzahn lagert. Gründer Thomas Ulrich führt Store und Lager seit Beginn eigenständig – ohne Investor:innen und mit viel Liebe für die Szene.

Für eine gelungene Party fehlt noch ein vierter Akteur: Montexier und Falcon werden bei „Wax Wonders” im HHV STORE von SOUNDBOKS unterstützt, das Event findet im Rahmen eines Store-Takeovers durch den dänischen Hersteller robuster, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher statt. Auf dem Event wird das neue SOUNDBOKS-Produkt Lightboks vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein portables, akkubetriebenes und audioreaktives Beleuchtungssystem. Unter dem Motto „Your Party’s Missing Piece” unterstützt es die DIY-Clubkultur mit überzeugenden Club-Visuals. Das Produkt prägt so die Art und Weise, wie wir elektronische Musik feiern, und stärkt DIY-Subkulturen weltweit mit Equipment, das den Vergleich mit professionellen Veranstaltungen nicht scheuen muss.

Die Vinyl-Area im HHV STORE in Berlin-Friedrichshain (Foto: Presse)

Klar ist: Diese Kombination ist ein perfect match. Umrahmt von der Vision von SOUNDBOKS‘ neuem Produkt Lightboks treffen hier die prägende Tastemaker der elektronischen Musikszene aufeinander, um sich im ikonischen HHV STORE über wichtige Platten zu unterhalten und die DIY-Veranstalter Berlins und Brandenburgs zu ausgelassenen Raves in den Spätsommernächten zu inspirieren.

Das Store-Takeover hat darüber hinaus auch noch ein Gewinnspiel mit dicken Preispaketen von SOUNDBOKS und dem HHV STORE zu bieten, an dem man nach der Anmeldung zum Event automatisch teilnimmt. Neben kalten Getränken gibt es für früh erscheinende Besucher:innen auch ein Goodie-Bag mit exklusivem SOUNDSBOKS-Merch.

Alle Infos zum Event und dem Gewinnspiel findet ihr hier.